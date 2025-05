ПОЛАРНИ ВРТЛОГ ГРАБИ КА ЕВРОПИ! Научнике збунио велики поремећај тврде ОВО ЈЕ ПРЕОКРЕТ

У Арктичком кругу постоји велики систем јаких ветрова, назван поларни вртлог. Садржи масу екстремно хладног ваздуха и ротира се у кружном кретању око Северног пола. Присутан је све време, а интензитет овог вртлога се повећава зими, када је температурна разлика између полова и екватора највећа. Међутим, недавно је примећен велики поремећај на нивоу овог вртлога.



Према објашњену научника из америчке Националне управе за океане и атмосферу, ветрови више не окружују Северни пол, већ мењају правац долазећи ка Европи.

- То, међутим, не значи да је вртлог нестао. Удаљио се од пола, вијугајући над северном Европом - објаснили су научници.

The polar vortex may have set a new record by ending its season early. After a strong winter, it broke down in March and won't recover, one of the earliest stratospheric vortex collapses in history. pic.twitter.com/tVomm5CFvD

