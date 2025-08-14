БОГ ИМ РЕКАО ДА ЗАПАЛЕ?! Ко су заправо пиромани и зашто импулсивно подмећу пожаре? МНОГО ВИШЕ ВАТРИ БУКНУЛО ИЗ ОВОГ РАЗЛОГА
Пуне руке посла овог лета имају ватрогасци, полиција, војска и бројни добровољци, због великог броја пожара који су захватили не само Србију, већ и земље око нас.
Ватрене стихије су, уз надљудске напоре, стављене под контролу, а у појединим случајевима утврђено је да су пожари били подметнути.
С обзиром на то да су метеоролози најавили нови талас екстремних врућина, ризик од избијања пожара на отвореном поново је значајно повећан. Надлежне службе апелују на грађане да буду максимално опрезни, да не пале ватру на отвореном и да сваким неодговорним поступком не доприносе настанку нових пожара.
Ипак, неки од највећих пожара који су, на пример, погодили Лос Анђелес почетком ове године били су изазвани намерно, подметањем, као и неки од пожара у Црној Гори са којима се ватрогасци тренутно боре. Када овакве вести доспеју у јавност, неизбежно се намеће питање — коме и зашто пада на памет да подмеће пожаре?
Ево колико одсто пожара је заправо дело пиромана
Иако се пиромани често помињу у медијима, њихов удео у узроцима пожара је заправо мали. Већину пожара узрокованих људским факторима чини немар — то обухвата непажљиво бацање опушака, паљење ватре на отвореном без надзора, неисправне електричне инсталације, искре из алата и спаљивање отпада. Немар је одговоран за отприлике 60 до 70 одсто пожара.
Природни узроци пожара, попут удара грома или вулканских ерупција, чине мањи део — око 10 до 20 одсто укупних шумских пожара.
Намерни пожари, укључујући пироманију, чине остатак од 10 до 20 одсто, а процењује се да на праву пироманију отпада само до 5 одсто, писао је раније Index.hr.
Шта је пироманија
Према ДСМ‑5 (Дијагностичком и статистичком приручнику за менталне поремећаје), пироманија је поремећај контроле импулса. Приликом дијагностике морају се искључити други разлози подметања пожара — финансијски мотиви, политички циљеви или покушај прикривања криминалне активности попут крађе или убиства.
Пироманија је релативно ретка, процењује се да мање од 1 одсто људи има овај поремећај, и чешће се јавља код мушкараца. Особе с овим поремећајем често имају и друге психијатријске дијагнозе, депресију, анксиозност или поремећаје личности.
Психолошкиња Хелена Рашић из саветовалишта Бура објаснила је раније да пиромани кроз подметање пожара осећају олакшање од нагомиланог стреса, анксиозности и фрустрације - доживљавају то као узимање контроле над унутрашњим немиром.
- Већину пожара које подмећу у Хрватској нису прави пиромани, него особе мотивисане имовинским, политичким разлозима или осветом. Правих пиромана је изузетно мало - каже Рашић.
"Најчешће су то особе с психичким обољењима"
Пиромани готово увек имају и друге психичке поремећаје, анксиозно-депресивне, психотичне поремећаје, зависност, поремећаје нагонске или сексуалне природе.
Да ли је узрок природа или околина? Неки стручњаци тврде да је пироманија урођени поремећај с биолошком основом, док други наглашавају улогу средине — неадекватно васпитање, насиље у породици, моделирање понашања кроз паљење већ као дете. Највероватније је комбинација оба фактора.
Медији такође могу допринети глорификацији пиромана, приказујући их узбудљивим и тиме потенцијално подстичући такво понашање код рањивих особа.
Пиромани као олакшавајућа околност
Због озбиљности дела, починиоци намерних пожара понекад глуме пиромане како би добили блажу казну. У Хрватској, намерно изазивање пожара који прети животу или имовини може донети казну од 1 до 10 година затвора; ако пожар доведе до смрти или велике штете — од 5 до 20 година затвора.
Према Кривичном законику Србије за радњу која пожаром угрожава живот или имовину већег обима може се изрећи казна затвора од 6 месеци до 5 година, а могућа је и новчана казна.
Учинилац ће бити кажњен затвором од једне до осам година и новчаном казном ако пожар изазове опасност на месту где је окупљен већи број људи. Уколико је пожар изазван употребом ватреног оружја, казна је затвор од две до десет година. Међутим, ако је пожар изазван из нехата, предвиђена је казна затвора до три године.
У случају смрти или тежих последица изазваних пожаром, казнена одговорност је још строжа, могуће је затворско кажњавање и до 12 година.
Из тог разлога постоје овлашћени вештаци који разликују праву пироманију од лажне болести. Утврђује се путем детаљног интервјуа и психодијагностичке обраде, уз потврду да је потреба за паљењем постојала још у адолесценцији.
"Јакове, запали – рекао ми је Бог"
Да су приче пиромана често необичне и шокантне, потврдила је и Слободна Далмација, која је раније пренела низ бизарних изговора које су оптужени за подметање пожара износили на суду, покушавајући да оправдају поступке којима су озбиљно угрозили туђе животе и имовину.
- Јакове, запали – рекао ми је Бог. Кад сам касније дошао на место пожара, видео сам да је све пуно лепше! - овако звучи невероватна изјава пиромана (55) из Сиња.
Током његовог саслушања био је присутан и судски психијатар, који је потврдио да осумњичени има психичке проблеме. Иако је признао само један пожар, а било их је више, сматрао је да је учинио исправну ствар.
- Држава не даје средства за запуштена земљишта, а када попијем чашу воде, наплати ми порез. Возио сам својим Citroen BX и видео запуштено земљиште те чуо Божји глас да га запалим. Бацио сам опушак и када ме полиција довела назад, видео сам да је након пожара земљиште много лепше - рекао је он истражном судији.
Младић због девојке изазвао пожар од 6 хектара
- Те вечери сам пио јер ме оставила девојка и нисам био сав свој. Отишао сам мотором у Старо село код Дућа и упаљачем намерно запалио суву траву и растиње - признао је двадесетједногодишњак из Гата.
Пожар се брзо проширио и запретио кућама и погону за земни гас, спаливши око 60.000 квадратних метара, укључујући маслињаке, воћњаке, винограде и два електро-стуба.
Осуђен је на 10 месеци затвора, који су му касније замењени са 730 сати рада за опште добро.
