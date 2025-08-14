clear sky
ЗАСАД НЕМА ЦУНАМИЈА Камчатку погодио земљотрес јачине 5,2 степена

Земљотрес јачине 5,2 степена Рихтерове скале забележен је код обале Камчатке, саопштила је данас регионална филијала Федералног истраживачког центра Јединствене геофизичке службе Руске академије наука.

Како је наведено у поруци на Телеграм каналу сервиса са извештајима о земљотресима који су се догодили, земљотрес је био на дубини од 63 километра и на удаљености од 414 километара од Петропавловска Камчатског, преноси РИА Новости.

На Камчатки се 30. јула догодио најјачи земљотрес од 1952. године, магнитуде 8,8 степени.

Од тада, подсећа РИА, научници свакодневно бележе накнадне потресе.

Већина њих се не осећа у насељеним подручјима, а интензитет и снага накнадних потреса постепено се смањују, примећују сеизмолози.

