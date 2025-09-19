24седам: Антифа и блокаде у Србији - Иста матрица насиља и хаоса
И док је Трамп у Америци прогласио Антифу терористичком организацијом, код нас се исти сценарио спроводи кроз блокаде и медијску подршку тајкунских гласила – хаос, насиље и покушај рушења система без избора.
Председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп пресекао је и донео одлуку која је уздрмала левичарске структуре широм света – Антифа је званично проглашена терористичком организацијом. Одлука долази у тренутку када се све више разоткрива права природа овог покрета: иза паравана „борбе против фашизма“ крије се екстремно левичарска идеологија насиља, хаоса и покушаја рушења система.
Фашизам под маском антифашизма
Они који се данас називају „антифашистима“ и „анархистима“ заправо делују као јуришни одреди за производњу хаоса и дестабилизацију држава. Уместо да се боре против неонацизма или расизма, Антифа своје деловање темељи на анархији, екстремном левом радикализму и рушењу политичког естаблишмента. Њихова идеологија није демократска, нити је заиста антифашистичка – напротив, многи аналитичари сматрају да Антифа управо репродукује оно против чега се наводно бори: ауторитаризам и репресију.
🚨 "I am pleased to inform our many U.S.A. Patriots that I am designating ANTIFA, A SICK, DANGEROUS, RADICAL LEFT DISASTER, AS A MAJOR TERRORIST ORGANIZATION..." - President Donald J. Trump pic.twitter.com/irLHCkrX1n
— The White House (@WhiteHouse) September 18, 2025
Методе насиља и уличног терора
Припадници Антифе широм света наступају под маскама и црним униформама, често заједно са такозваним „Блек блоком“. Њихова тактика обухвата уличне сукобе, нападе на политичке противнике, уништавање имовине и изазивање нереда. У Америци су учествовали у насилним протестима после избора Доналда Трампа 2016. године, у сукобима у Берклију 2017, као и током немира у Портланду и другим градовима.
Сведоци смо да Антифа користи насиље као устаљени метод деловања, а њихова парола „борба против фашизма“ заправо се претвара у бруталну репресију према свакоме ко мисли другачије. Закључак таквог деловања је да „антифашисти постају прави фашисти“ – јер себи дају право да одређују ко сме, а ко не сме да се окупља и изражава мишљење.
Антифа против Србије
Пропаганда Антифе усмерена је и ка Србији. Годинама се наш народ оптужује за опсаду Сарајева, злочине у Босни и Херцеговини и на Косову и Метохији, а истовремено се отворено подржавају сепаратистичке тежње у тзв. Санџаку. Њихове ознаке и слогани већ су виђени и на београдским улицама, током недавних протеста и блокада.
Професори и јавне личности, попут Чедомира Антића, јасно су упозоравали да факултете и „студентске блокаде“ не држи народ, већ мала група анархиста и екстремних левичара. Потврда је стигла када су камере забележиле графит црвеним спрејом: „АНТИФА БЕОГРАД“. То је јасан доказ да иза блокада стоји увезана идеологија насиља и деструкције.
Иста матрица – Америка и Србија
Ако упоредимо дешавања у Сједињеним Државама и Србији, уочава се иста матрица: насиље, хаос, блокаде, покушај рушења система мимо воље народа и изборног процеса. Разлика је само у томе што у Србији блокадери уживају огромну подршку тајкунских медија, па се њихово деловање упакује као „борба за слободу“ и „отпор корупцији“. У стварности, реч је о покушају насилног доласка на власт – без избора, без легитимитета.
Антифа као глобални пројекат
Многи истраживачи сматрају да је Антифа део ширег глобалистичког пројекта – покрета који се лажно представља као „антисистемски“, док у пракси служи за неутрализацију истинског отпора и антисистемских идеја. Професор Мајкл Чосудовски пише да су овакви покрети „финансирани и строго контролисани од стране корпоративних елита“, како би се бунт усмерио у правцу који не угрожава глобални неолиберални поредак.
Додатно, постоје бројна сведочења да Антифа добија подршку из моћних невладиних и финансијских структура, често повезаних са Џорџом Сорошем и његовим фондацијама. Њихов циљ није слобода, већ рушење традиционалног друштва и стварање простора за нове облике политичке и друштвене контроле.
Антифа је данас симбол „фашизма антифашиста“. У име наводне борбе против неонацизма и расизма, овај покрет шири насиље, ауторитаризам и хаос. Доналд Трамп је препознао ову опасност и јасно је именовао – Антифа је терористичка организација.
Србија мора да буде свесна да исти сценарио покушава да се спроведе и на нашим улицама. Блокаде, насиље и медијска манипулација део су исте матрице која под маском „активизма“ покушава да сруши државу и увезе улични хаос. Као што је Америка рекла „доста“, и наша земља мора јасно и недвосмислено да заштити свој народ и институције од ове опасне идеологије.
(Nsuzivo.rs, 24sedam.rs)