КО ЖЕЛИ ДА ПРИМА ПЕНЗИЈУ ДВАПУТ ГОДИШЊЕ МОРА ДА ДОКАЖЕ ДА ЈЕ ЖИВ Од 1. јануара нова обавеза за пензионере

19.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Каматица.рс
пензија
Фото: freepik ilustarcija

Пензионери у Србији који примају чешке пензије имаће нове обавезе од 1. јануара 2026. године

У саопштењу се наводи да ће бити у обавези да два пута годишње, у јуну и децембру, достављају такозвану потврду о животу са овереним својеручним потписом.

Прву потврду о животу треба послати у децембру 2025. године, с тим да потпис мора бити оверен најраније 1. децембра те године. Ови корисници ће пензију примати у редовним месечним исплатама, а не ретроактивно, као што је био случај до сада.

Од 1. јануара 2026. године, укида се и могућност примања пензија путем банковног чека. Пензионери који тренутно примају пензију чеком у еврима или швајцарским францима, последњи чек ће добити поштом у септембру ове године. За остале валуте, последњи чек ће бити послат у децембру 2025. године. До 31. децембра те године, корисници морају да доставе број банковног рачуна на посебном обрасцу.
- Образац потврде о животу, као и "Захтев лица које живи ван територије Чешке Републике за исплату чешке пензије путем уплате на рачун" могу се пронаћи на сајту Завода за социјално осигурање - наводи се у саопштењу.

Чешка управа за социјалну сигурност ће од 1. јануара 2026. године обавештења о усклађивању пензија слати искључиво у електронском облику. Документ ће бити достављен у "сандуче за податке" корисника или ће бити доступан на еПорталу Чешке управе. Пензионери који желе да приме обавештење у штампаном облику, мораће да поднесу посебан захтев три месеца пре следећег усклађивања.

Корисници рођени 1955. године и касније, мораће да плате поштанску услугу, а износ ће им бити одбијен од пензије. Детаљније информације о овим променама могу се пронаћи на веб-страници Чешке управе за социјалну сигурност.

Каматица.рс

