24седам: Иста организација која је покушала да обори Трампа, сада брани Н1 и Нову С

Укључивање OCCRP-а у питање кризе Унитед медиа, представља још један необорив доказ да иза хибридног рата против Србије стоји дубока држава
Како пише портал 24седам.рс, медији у власништву Јунајтед групе пренели су текст међународног конзорцијума OCCRP, чији су представници у Србији Крик и Раскрикавање, да је на састанку генералног директора Телекома Владимира Лучића са генералним директором Јунајтед групе Стеном Милером било говора о персоналним променама на телевизији Н1, укључујући и смену Александре Суботић, дугогодишње директорке Јунајтед медије и блиске сараднице мањинског власника у тој фирми Драгана Шолака.
У тексту се наводи да је председник Србије Александар Вучић наводно вршио утицај, преко Лучића на Милера, да се смени Суботићева. Како се касније испоставило, чак је и OCCRP имао довољно образа да се у свом тексту огради, наводећи да за ове тврдње не постоје никакви докази, али је та реченица изостављена у тексту који су пренели Н1 и Нова С, што довољно говори о њиховој новинарској професионалности, пише портал 24седам.рс.
Међутим, укључивање OCCRP-а у питање кризе Унитед медиа, представља још један необорив доказ да иза хибридног рата против Србије, у којем активно учествују Н1 и Нова С, стоји дубока држава јер је управо та организација својевремено стајала иза покушаја смене америчког председника Доналда Трампа.
Шта је OCCRP и које су његове везе са УСАИД-ом и другим агенцијама Владе САД?
Према истраживању које је објавио Еуронеwс Србија још у фебруару ове године, OCCRP је мрежа настала 2008. године у Сарајеву, као продукт сарадње америчког новинара Друа Саливена и румунског новинара Паула Радуа, уз иницијални циљ да се уз помоћ новинарске мреже истраживача спроводе новинарске истраге о организованом криминалу и корупцији у региону Балкана, односно бивше Југославије, пише портал 24седам.рс.
Врло брзо мрежа OCCRP се разгранала када је њен значај препознала америчка влада, а што ће касније довести до откривања великих случајева корупције и прања новца у целој источној Европи. Међутим, оно што је заједничко OCCRP-у, али и свим његовим спин-офф верзијама у свету, тј. чланицама мреже, је тврдња да су мреже потпуно независне у свом раду, уређивачкој политици, као и смеру који заузимају када су у питању истраге наводне корупције и организованог криминала.
Па ипак, француски и италијански истраживачки новинари из Медиапарт-а и Ил Фатоо qуотидиано су открили да је OCCRP од америчке владе од оснивања добио најмање 47 милиона долара за своје активности, док је иницијални капитал за оснивање од 1,7 милиона долара обезбеђен од стране Бироа за међународну борбу против наркотика И спровођење закона (ИНЛ), који је описан као срце америчке спољне политике бивше администрације.
У истраживању Mediapart наводи и то да је сам OCCRP у саопштењу рекао да субгрантови, тј. средства која су део неких других пројеката и грантова, датих иницијално другим организацијама, не би требало да буду укључена, јер се о њих OCCRP окористио, колоквијално речено “из друге руке”, па би они требало да буду искључени из коначног збира, пише портал 24седам.рс.
Како се наводи у истраживању, списак свих донатора OCCRP-а укључује добро познате организације, фондације и агенције, које су активне и у Србији и активно подржавају развој отвореног друштва, заједнице, као и развој демократије. Неке од њих су: УСАИД, Стејт Департмент, Фондација за отворено друштво Џорџа Сороша, Фондација Браће Рокфелер итд.
Такође, провером финансија OCCRP-а, може се видети да је организација од 2017. до 2023. године приходовала укупно 96.372.767 долара од чега је Влада САД обезбедила 39.613.602 долара, што се види кроз финансијске извештаје OCCRP-а који су јавно доступни.
У извештајима се може видети и да постоји разлика у грантовима који су наменски (средства опредељена за одређену намену, конкретне пројекте) и на оне који су без икаквих ограничења. Влада САД-а давала је грантове без икаквих ограничења, а остали донатори су новац давали углавном за пројекте, па из тога произилази да је америчка Влада финансирала сам рад организације, док су пројекте финансирали остали донатори, наводи се у истраживању.
OCCRP се меша у изборе широм света, био умешан и у покушај обарања Трампа?
OCCRP је посебно дошао у жижу јавности када се ова организација довела у везу са покушајем опозива председника САД Доналда Трампа 2019. године. Наиме, за опозив председника Трампа током његовог првог мандата коришћен је извештај OCCRP-а који је звиждач, аналитичар ЦИА, према тврдњама новинара Мајкла Шеленбергера оснивача портала „Публиц“, цитирао четири пута у свом сведочењу, а његово сведочење се тицало наводне Трампове злоупотребе овлашћења у сврху прикупљања доказа против Џоа Бајдена и његовог сина Хантера, са којим је водио политичку борбу за други мандат 2020. године, пише портал 24седам.рс.
Након што је нова Трампова администрација објавила да обуставља финансирање УСАИД-а, НЕД-а и других агенција под контролом бивше администрације, медији су почели поново да пишу о томе да је OCCRP употребљен као оружје у борби против Трампа.
"OCCRP не функционише као нормална организација за истраживачко новинарство јер изгледа да његови циљеви укључују мешање у страна политичка питања, укључујуćи изборе, са циљем промене режима. Саливен је рекао за НДР да је његова организација ’вероватно одговорна за то што је пет или шест земаља изменило владу... и за довођење на власт или збацивање премијера", написао је Шеленбергер на свом сајту Публиц и додао:
"Такође, изгледа да су ЦИА, УСАИД и OCCRP били укључени у опозив председника Трампа на начин сличан операцијама промене режима у којима све три организације учествују у иностранству. Разлика је у томе што је веома незаконито, па чак и издајнички да се ЦИА, УСАИД и њени уговарачи и посредници, познати као ’изрезници’, мешају у америчку политику на овај начин".
Саливен вршио притисак на новинаре који су објавили документарац о OCCRP-у
Међутим, други сегмент везан за рад OCCRP-а је такође пробудио интересовање јавности, а тиче се управо веза OCCRP-а са бившом администрацијом и владиним агенцијама, у контексту њихове умешаности у Трампов импичмент 2019. године, али и рад широм света.
Наиме, у документарном филму немачке телевизије НДР који говори о зависности OCCRP-а од средстава владиних агенција, попут УСАИД-а, наведено је од стране званичнице УСАИД-а Шенон Мекгвајер да агенција УСАИД "одобрава OCCRP-ов годишњи план рада и одобрава запошљавање нових кадрова међу кључним особљем".
Истраживање за документарни филм је спроведено у сарадњи француског Медиапарта, италијанског Ил Фатто Qуотидиано, као и Репортерс Унитед из Грчке и Дроп Сите Неwс из САД, са немачком телевизијом.
Након што је документарац емитован, француски Медиапарт је објавио да је немачки НДР обуставио даљу истрагу и цензурисао сопствени филм "након што је амерички новинар Дру Саливен, оснивач и лидер OCCRP-а, извршио притисак на менаџмент НДР-а и створио лажне оптужбе против новинара телевизије укључених у пројекат".
Оно што је откривено је да су у раду OCCRP-а изворне финансије организације потекле од стране владиних агенција бивше администрације, односно директно од Бироа Стејт Департмента за међународну борбу против наркотика и послове спровођења закона (ИНЛ), као и да је УСАИД велики донатор мреже, што у филму говори и сам Дру Саливен, додајући да се ради о нешто мањем проценту у односу на целокупне донације.
КРИК је део OCCRP-а
Део OCCRP-а у Србији је Мрежа за истраживање криминала и корупције (КРИК) што је јасно истакнуто и на њиховом сајту, пише портал 24седам.рс.
“КРИК је део међународне новинарске мреже Организед Цриме анд Цорруптион Репортинг Пројецт (OCCRP), коју чине непрофитни истраживачки центри и независни медији из двадесетак земаља света, од Балкана и Источне Европе, до Централне Азије. OCCRP је помогао оснивање КРИК-а и помаже његов развој”, наводи се на њиховој wеб презентацији, док се уредник КРИК-а, Стеван Дојчиновић, на сајту OCCRP-а наводи и као део тима те организације.
Управо је Дојчиновић говорећи за Радио-телевизију Србије поводом процурелих "Пандора папира", на питање новинарке да ли сматра да је објављивање таквих докумената више у америчком или јавном интересу и зашто подаци не цуре из америчких офшорова рекао да не зна ни ко је извор података које је КРИК објавио.
"Ја не знам ко је конкретно извор ових информација. То је подељено са Међународним конзорцијумом истраживачких новинара (ИЦИЈ) који су онда даље укључили нас да анализирамо... Ми смо папире за Србију практично анализирали. Чак нисмо толико гледали те документе који се не тичу Србије. Тако да не знам. Не могу да одговорим на та питања", рекао је Дојчиновић за РТС.
Иначе, ИЦИЈ на свом сајту има листу донатора а међу њима наводе и амерички Стејт департмент (Биро за демократију, људска права и рад), Национални фонд за демократију (НЕД), Фондацију за отворено друштво, немачки ГИЗ итд.
КРИК на свом сајту наводи и да се финасира из донација, а међу страним институцијама и фондацијама које су помогле њихов рад, поред OCCRP-а, наводе се и Национални фонд за демократију (НЕД), Фондација за отворено друштво Џорџа Сороша, Фонд Браће Рокфелер, Интернеwс итд.
Према јавно доступним подацима, КРИК је у периоду од 2019. до 2023. године, од донација приходовао 165.468.000 динара, тј. око 1,4 милиона евра.
