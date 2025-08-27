clear sky
МАЈКА СЕ НАПИЛА, ПА ИЗГУБИЛА ДВОГОДИШЊЕ ДЕТЕ НА УЛИЦИ Девојчица пронађена како ЛУТА САМА У СРЕД НОЋИ

27.08.2025. 16:18 16:27
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Коментари (0)
Дете
Фото: pixabay.com

Шокантан инцидент догодио се у румунском граду Фалтиценију. Девојчица стара само 2 године пронађена је како сама лута улицама усред ноћи. Дете је приметио један мештанин, који је одмах позвао полицију. Срећом, дете је било здраво, док је мајка пронађена у пијаном стању.

С обзиром на околности, девојчица је поверена родбини, пише Антена Обсерватор.

Сада се очекује резултат истраге коју је покренула Служба за заштиту деце. Стручњаци треба да утврде да ли мајка може да се брине о девојчици или је потребно предузети заштитне мере.

Све се догодило ноћу са понедељка на уторак, када је полиција обавештена од стране мештанина да је дете само на улици усред ноћи.

Одмах су на лице места изашле надлежне власти, а из првих истрага произилази да је мајка ишла ка свом стану.

Наводно је била под дејством алкохола и у тренутку непажње изгубила је дете.

Након пријаве, полиција је започела потрагу. Девојчица је пронађена сигурна, у близини мајчине куће.

Медицинско особље позвано на лице места прегледало је дете и утврдило да је у добром стању и да није потребно превозити је у болницу.

Полиција наставља истрагу у оквиру кривичног поступка за наношење телесних повреда из нехата, како би се тачно утврдило шта се догодило.

Према представницима Службе за заштиту деце, девојчица има још петоро браће и сестара.

Извор:
Телеграф/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Регион
