(ВИДЕО) ЕКСПЛОДИРАО ГЛАВНИ НАФТОВОД ЗА СНАБДЕВАЊЕ МОСКВЕ! Најжешћи напад Украјинаца до сада!
Главни нафтовод који испоручује нафтне деривате у Москву експлодирао је 26. августа у руској области Рјазањ, рекли су извори из украјинске Одбрамбене обавештајне службе (ДИУ) украјинским медијима.
Како наводе, снажна експлозија на нафтоводу Рјазањ–Москва, једном од главних праваца снабдевања руске престонице нафтним дериватима, догодила се јуче.
Према изворима ДИУ, након што су локални Телеграм канали у Рјазању известили о "гласној експлозији" на делу нафтовода, избио је велики пожар. Ватрогасна и хитна возила послана су у року од неколико сати како би угасила пожар, наводи Укринформ.
Становници су пријавили да се у подручју села Божатково у округу Рјазањ налазе полицијске и друге екипе које раде на отклањању последица експлозије и пожара.
Према писању украјинских медија, овај нафтовод је компанија Трансњефт 2018. године пренаменила за снабдевање бензином, али и за обезбеђивање горива руској војсци. Трансњефт и регионални званичници за сада се нису огласили о пожару нити о могућим узроцима.
Према подацима ДИУ, због инцидента је доток нафтних деривата према Москви обустављен на неодређено време. Наводи се и да Трансњефт тренутно ради на процени штете.
Рјазањ се налази отприлике 180 километара од Москве и око 500 километара од украјинске границе. Током целог рата украјинске снаге више пута су циљале руску енергетску инфраструктуру саботажама и нападима дроновима како би поткопале приходе Русије од гаса и нафте.
An explosion reportedly hit the Ryazan-Moscow oil pipeline on August 26, one of the key fuel supply routes to the Russian capital. The pipeline, repurposed in 2018 by Transneft to transport gasoline—also used by Russia’s military—is now out of operation, RBC-Ukraine reports. pic.twitter.com/qF3Yz4M60X
