ЗАСТРАШУЈУЋИ ПРИЗОРИ ИЗ ТУНЕЛА КОД НИКШИЋА: Судар два камиона и путничког возила, једно лице заглављено у аутомобилу - извукли га ватрогасци (ФОТО)
27.08.2025. 15:58 16:02
Коментари (0)
НИКШИЋ: Током поподневних сати на магистралном путу Никшић - Подгорица у тунелу Будош дошло је до тешке саобраћајне незгоде када су се сударила два теретна и једно путничко возило.
- Сударила су се два шлепера и једно путничко возило. Једна особа остала је заробљена у аутомобилу, па су на лице места стигли припадници Службе заштите и спашавања који су извукли повређеног и одмах га предали екипе Хитне помоћи. Степен повреда за сада није познат, каже за РИНУ један од очевидаца.
Услед ове тешке незгоде саобраћај на магистрали је у прекиду.
Створене су дугачке колоне возила, а возачи де упућују и на алтернативни путни правац.