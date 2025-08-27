clear sky
ЗАСТРАШУЈУЋИ ПРИЗОРИ ИЗ ТУНЕЛА КОД НИКШИЋА: Судар два камиона и путничког возила, једно лице заглављено у аутомобилу - извукли га ватрогасци (ФОТО)

27.08.2025. 15:58
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/РИНА
РИНА
Фото: РИНА

НИКШИЋ: Током поподневних сати на магистралном путу Никшић - Подгорица у тунелу Будош дошло је до тешке саобраћајне незгоде када су се сударила два теретна и једно путничко возило.

- Сударила су се два шлепера и једно путничко возило. Једна особа остала је заробљена у аутомобилу, па су на лице места стигли припадници Службе заштите и спашавања који су извукли повређеног и одмах га предали екипе Хитне помоћи. Степен повреда за сада није познат, каже за РИНУ један од очевидаца.

РИНА
Фото: РИНА

Услед ове тешке незгоде саобраћај на магистрали је у прекиду.

РИНА
Фото: РИНА

Створене су дугачке колоне возила, а возачи де упућују и на алтернативни путни правац.

судар
Извор:
Дневник/РИНА
Пише:
Дневник
Вести Хроника
