24 СЕДАМ: СМЕЊЕН "ЈОЦА КАМАТАШ"! Одзвонило прљавом полицијском дону из Бачке
Народна пословица "Ничија до зоре није горела!" и те како се може применити у реалном животу, а сад ће бити доказана и у случају Јована Рељића, деценијског полицијског дона из равне Бачке, пише портал 24седам, а ми текст преносимо у целости.“Сада је смењен, и овај потпуковник неће више тлачити са места начелника Полицијске управе Сомбор.
-Клупко је почело да се одмотава, а да туга буде већа на униформи овог дојучерашњег начелника сомборске Полицијске управе, као знак идентификације, биће стављена плочица - Јоца Каматаш“, наводи се у тексту и додаје: -Да кренемо редом, ако је то могуће, иако га блокадерско-згубиданска екипа већ увелико брани на друштвеним мрежама лансирањем лажне информације да је смењен јер није хтео да бије народ у Кули.
- Људи, не будите луди! Знамо ми из Куле колико камиона има и чиме се бави - објављено је у једном коментару испод "хваљења" који је прошало испод радара блокадерске цензуре на друштвеним мрежама.“
Како даље наводи 24седам, Рељић је створио јака пријатељства још док је службовао у Кули, где је као командир имао присне везе са јединицом Жандармерије. „Из тих пријатељства и друговања изродио се криминални посао“, кажу на овом порталу. „Недостојан службене легитимације која се нашироко вадила у акцији наплате дуга. Уместо да штити суграђане, чувао је своје и другарске пословне интересе. Ту је, до дан данас, остао овековечан као Јоца Каматаш“, каже 24 седам.
Резултати сомборске полиције нису нимало блистави од када је августа 2022. сео у фотељу начелника, тврди овај портал и додаје да је, „иако је Јован Рељић волео да се слика и причао о успешним резултатима, прича је сасвим другачија“.
-Поразна. Сакривао је податке о набујалом породичном насиљу које је увећано за време његове "владавине". Шта је урађено? Ништа. Најављивао је борбу против наркоманије и хапшење дилера. И ту, како би се спортским речником описало - нула бодова. – кажу у 24 седам. - За то време, Хрвати су са друге стране Дунава хапсили мигранте који су им долазили из Србије. А Јоца Каматаш? Ништа. Толико су мигрантски канали били разрађени на терену да се у Сомбору, Апатину и пограничним местима говорило да је све то под његовом шапом. Ако је мигрант само за превоз кроз Србију плаћао 500 евра, колико је новца давао за пребацивање преко границе? Хиљаде и хиљаде. Рељић је ту затварао оба ока, али их је отварао кад су се бројале "шушке".
Последњих дана друштвене мреже су преплавили коментари, нимало наивни,истичу.
- Тај пандур је опасан, префриган играч. Узурпирао је судство и у Сомбору и у Кули. Ко му стане на пут он му одмах намести аферу - само је један од коментара на Фејсбуку."
"Провидна маска и празне приче"
Јован Рељић давно је причао зашто је постао полицајац иако је "знао да то није лак посао и да са собом носи одређене ризике".
- Када бих поново бирао, не бих имао дилему, изабрао бих исто. Оно што ме је определило да радим баш овај посао јесте могућност да помогнем људима и да учествујем у стварању што безбеднијег окружења - причао је недавно Јован Рељић док је у стварности радио нешто друго, пише 24 седам.
И тај није једини.
- Њега у први план сад поново избацују "жути" (прим. аут. Демократска странка). Он је са њима шуровао и док су пљачкали народ - наводи један његов суграђанин, упућен у дешавања у Сомбору и подвлачи да је прву шефовску функцију добио управо за време ДС-а, наводи редакција 24 седам и додаје да је забележено и да је колеге из МУП-а, који су ухваћени у прљању униформе кроз криминалне послове, обилато штитио. Све истраге о злоупотребама је заташкавао, пријаве гурао у фиоку, наводе.
„Рељић је своје лепљиве прстиће умешао и у закуп државних њива. Све у Западнобачком округу морало је да иде у закуп њему блиским људима, иако су се паори врло гласно бунили. Колико је то уносан посао, у ком је већ годинама, говори и рачуница“, наводи се у тексту.
„За време мандата Јована Рељића у полицији је мирно радила Кристина К. (45). Долазила на посао, а у ствари је 2019. године учествовала у тешком убиству словеначког држављанина Томажа Костелника, коме је пресуђено из њеног службеног пиштоља за који је касније пријавила да јој је украден. Водила је двоструки живот све до 2024. године, када се увелико прочула прича да је са тадашњим дечком Предрагом Б. (36) из Врбаса и Далибором С. (37) из Сомбора учествовала у злочину. Уместо реалне цене од 300 до 400 евра по хектару у Алекси Шантићу, Стапару, Станишићу, Свезотару Милетићу, Сомбору... закупљивао се за максимум 35 евра. И та зарада од 10 пута више није била довољна. Држава није добијала ни то. Монтираним уговорима држава Србија није имала механизма да наплати, а закупац је одбијао и вансудско поравнање. О овим злоупотреба уредно се обавештавала и инспекција, али и полиција у Сомбору. И, наравно – ништа – каже 24 седам. - И са овим послом шири се круг. По локалу се хвали да је из овог посла склопио чврсте везе са појединим тајкунима. Често се позивао и на њих, а није презао ни од тога да се хвали "добрим везама" са Београдом. У његовим кафанским говорима често су спомињани и "блиски пословни контакти са тајкунима из Подгорице".
Из свих "послова" добијених службеном легитимацијом, овај потпуковник МУП-а у својој 45. години живота има позамашно богатство. Улагао је у некретнине, а највреднија инвестиција му је била куповина стана у једној од суседних земља, навео је у тексту 24 седам.