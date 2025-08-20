(УЖИВО) ПРИСТОЈНА СРБИЈА ВИШЕ НЕ ЋУТИ Скупови против блокада у 50 градова широм Србије, грађани послали јасну поруку ХОЋЕМО ДА НАСИЉЕ ПРЕСТАНЕ!
У 50 градова и општина у Србији почела су окупљања грађана који су против блокада.
У великом броју места у Србији вечерас су се окупили грађани који се противе блокадама, наводећи да желе нормалан живот, да раде, да уче и да се крећу.
Окупљања су у 44 јединице локалне самоуправе у Војводини, као и у шест градова у централној Србији. Између осталог, окупиће се у Панчеву, Суботици, Пазови, Лесковцу, Пожаревцу, Врању, Бору, Лозници. Скупови се, између осталог, одржавају у Лозници, Пожаревцу, Лесковцу, Врању, Бечеју, Панчеву, Суботици, Бору, Бујановцу, Оџацима, Старој Пазови, Шиду, Ковину, Беочину, Србобрану, Жабљу, Кикинди, Апатину, Сомбору.
Вучевић: Можемо да видимо како изгледа окупљање већинске Србије
Председник Српске напредне странке Милош Вучевић огласио се на свом Инстаграм профилу поводом окупљања грађана у 50 градаова широм Србије против блокада:
”Вечерас можемо да видимо како изгледа окупљање већинске и пристојне Србије која нигде не иде да ломи и разбија, већ да брани мир”, истакао је Вучевић.
Грађани носе заставе Србије и бројне транспаренте, међу којима "Грађани против блокада", "Не дамо Србију", "Хоћемо да радимо", "Хоћу слободно да шетам", "Хоћу да се крећем слободно", као и поруке подршке председнику Србије Александру Вучићу.
На скуп у Лозници стигли су и грађани из Крупња, Шапца, Владимираца, Коцељеве, Малог Зворника, Љубовије, у колонама аутомобила из којих су се вијориле заставе Србије.
У Лесковцу су се грађани окупили испред просторија Српске напредне странке и на градском тргу, а потом су кренули у шетњу. Наводе да желе да блокаде и насиље престану, да се врати нормалан живот, да се деца врате у школу а студенти на фалкултете. Градоначелник Лесковца Горан Цветановић изјавио је да су се Лесковчани увек залагали за мир, да је грађанима доста насиља и блокада и да желе пристојну, мирну Србију где може да се учи, студира, да желе да се граде, као и до сада, путеви, школе и пруге.
"Већинска Србија показује љубав према Србији", истакао је Цветановић.
У Врању су се грађани окупили испред зграде Скупштине општине, а најављена је шетња централним улицама.
У Суботици се скуп одржава на Тргу слободе, а грађани који су се окупили истичу да желе да пошаљу поруку да су против блокада, да желе да наставе са нормалним животом, да им се врати свакодневница, да се слободно крећу улицама, да немају страх од насилника и да се земља даје развија.
Грађани Суботице траже наставак нормалног живота
У центру Суботице као и већини градова у Србији данас се окупио велики број грађана који су, одазивајући се позиву Српске напредне странке и грађанима који су против блокада, изразили противљење блокадама.
Међу окупљенима било је родитеља са децом, младих и старијих суграђана, који су носили транспаренте и пароле са порукама да желе мир и наставак нормалног живота.
Окупљени су истакли да им је најважније да деца несметано крену у школу и да свакодневни живот у граду функционише без препрека. Порука Суботичана са скупа била је јасна, желе стабилност, ред и услове у којима могу да раде и живе без ометања.
С. И.
Наводе да су против блокада, за мир, стабилност и да могу нормално да функционишу.
У Панчеву се скуп одржава испред Скупштине општине, а грађани наглашавју да је њихова главна порука стоп блокадама и да хоће да се врати нормалан живот.
Наводе да блокаде ометају њихов свакодневни живот и поручују да је доста блокада.
Грађани који су се окупили кажу да желе да желе миран живот, да нормално иду на посао и обављају све друге активности, да њихова деца могу да иду у школе и да студирају.
Истичу да желе да Србија иде напред и изражавају незадовољство због блокада јер их онемогућавају да стигну на време да испуне своје свакодневне обавезе.
У видео снимку којим се позива на окупљања, а који је дељен на друштвеним мрежама, истиче се да грађани желе нормалан живот, мир, да могу да се крећу и да уче и да су организатори блокада отели људима нормалан живот.
Председник Српске напредне странке Милош Вучевић такође је позвао грађане који не желе сукобе и који желе нормалан зивот на мирна и демократска окупљања у градовима широм Србије.
"Мислим да је то реакција обичног народа Србије на све што пролазимо претходних девет месеци. Чињеница је да су нам блокаде одузеле најважније вредности, да се нормално живи, да може нормално да се креће, да се планира будућност. Људи без лица, политика без политике, чисто насиље, спаљивање, су нам угрозили систем вредности", рекао је раније данас Вучевић.
Први потпредседник Владе и министар финансија Синиша Мали изјавио је да ће окупљања бити у 50 градова и села широм Србије.
Вучић: Да све протекне мирно и у најбољем реду
Председник Србије Александар Вучић је, приликом данашње посете просторијама СНС на Палилули, позвао грађане да све протекне у миру и најбољем реду.
- Ми никад нисмо против људи, тако да је немогуће да је против блокадера, него је против блокаде и насиља- рекао је Вучић и додао:
- Моја је молба људима, уз поштовање за њихову борбу је, да раде то на миран начин и да не раде то као други. Да све буде у складу са законом. Прошетају сат времена, заврше скуп и то је то. Да све протекне мирно и у најбољем реду- рекао је Вучић.
Dnevnik.rs/Kurir.rs/Tanjug