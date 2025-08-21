light rain
АМЕРИКАНЦИ ОПОМЕНУЛИ КУРТИЈА: Изузетно важно да Срби учествују на изборима

21.08.2025. 18:18 18:29
Дневник
Дневник/Танјуг
Фото: Dnevnik.rs

ПРИШТИНА: Отправница послова у амбасади САД у Приштини  Ану Пратипати изразила је забринутост због, како је навела, тенденција да српским странкама буде забрањено учешће на локалним изборима на Косову и Метохији 12. октобра.

Пратипату је, након састанка са премијером привремених приштинских институција у техничком мандату Аљбином Куртијем, рекла да је јасно ставила до знања да је изузетно важно да Срби на КиМ учествују на изборима, преноси Коха.

"Разговарала сам са премијером у техничком мандату о акцијама које, колико разумемо, вршилац дужности премијера и покрет Самоопредељење разматрају како би искључили неке политичке странке из учешћа на предстојећим локалним изборима. Да будемо јасни, верујемо да сви грађани Косова треба да имају пуну могућност да бирају своје изабране представнике", навела је Пратипати.

Истакла је да је веома важно да Срби на КиМ буду укључени у овај процес и изазила  забринутост због сваког покушаја да њихов избор буде ограничен. 

"Јасно сам ово ставила до знања премијеру у техничком мандату и нагласила колику пажњу САД посвећују овом питању", рекла је Пратипати.

Састанак Централне изборне комисије у Приштини биће одржан данас у 17 часова, а на дневном реду је сертификација листа кандидата политичких субјеката за учешће на локалним изборима 12. октобра.

Пред изборе за скупштину привремених приштинских институција одржане 9. фебруара, власти у Приштини су на више начина покушале да спрече учешће најјаче српске странке, Српске листе, а пријава те странке за учешће на изборима оверена је тек након пресуде врховног суда у Приштини.

Дневник/Танјуг
Дневник
