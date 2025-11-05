У БЕОГРАДУ ОРГАНИЗОВАНА ДОБРОДОШЛИЦА Вучевић: Захвалимо Србима са КиМ што чувају српску државу у јужној покрајини
Председник Српске напредне странке Милош Вучевић изјавио је да су се данас у Београду окупили људи како би пожелели добродошлицу Србима са Косова и Метохије и захвалили им на томе што истрајавају чувајући српско име и презиме и српску државу у јужној покрајини.
Вучевић је за Танјуг, током шетње са грађанима који су се упутили ка Скупштини Србије где ће нешто касније Срби са КиМ који пешаче већ осам дана бити дочекани у престоници, казао да је њихова кључна порука да се држава не сме угрозити.
"Мислим да је њихова кључна порука, а они ће то рећи много боље од мене, да не угрозимо државу, јер ако угрозимо Србију и свађамо се, делимо се, сукобљавамо се, рушимо снагу наше отаџбине, а њихова позиција на Косову и Метохији је далеко, далеко тежа, да не кажем, готово немогућа", казао је Вучевић.
Како је рекао, зато су се Срби са Косова и Метохије и упутили на овај марш како би апеловали на све грађане Србије, не на једну опцију, политичку или странку, како год, него на све, и на блокадере и антиблокадере, да се сви уозбиљимо и да не дозволимо да буде угрожена држава, без обзира на различите ставове и различите погледе и различите политике", казао је Вучевић.
Према његовим речима, када буде видео Србе са Косова и Метохије и када буде у прилици да им се обрати, извиниће им се за неодговорне изјаве на које су наилазили током пута.
"Извинићу се због малог броја људи који су се ружно опходили и понашали према њима док су путовали ка Београду. Ако ми је нешто сметало претходних дана, то су свакако увреде које су неодговорни људи, који су Срби по имену и презимену, а очигледно не по осећању и вери, упутили Србима са Косова. То је такав безобразлук да ви неком кажете 'марш на Косово', а тај човек живи 20 или 30 година буквално под окупацијом и виси му живот о концу. Заиста је ствар елементарног неваспитања и одсуства сваког вида морала и патриотизма", казао је Вучевић.
На питање да ли очекује да ће мирно протећи скуп испред Народне скупштине, будући да се тамо окупљају и грађани који су против блокада и они који подржавају студенте, Вучевић је истакао да ни на једном скупу СНС-а није било проблема.
"Ми никада нисмо правили никакво насиље, нисмо вршили насиље, нисмо позивали на насиље, нисмо припремали насиље, нисмо ишли ни на чије скупове да прекидамо и да их нападамо, да сметамо. Нисмо нападали било чије страначке просторије или било чије просторије, а све је то рађено нама и не само претходних годину дана. Ових годину дана претходних је то кулминирало", истакао је Вучевић.
Указао је да су окупљени људи око њега дошли да пожеле добродошлицу Србима са Косова и Метохије, а не да се сукобљавају са било ким.
"Ми не желимо да се сукобљавамо ни са ким, ни са блокадерима, ни са било којим грађанином Србије", истакао је Вучевић.
Замолио је посланика Угљешу Мрдића и Дијану Хрку, мајку Стефана Хрке који је настрадао у паду надстрешние на железничкој станици у Новом Саду, као и све ветеране да прекину штрајк глађу и да се боре за своје циљеве на начин који не угрожава њихове здравље и животе.
"Нећемо лакше и брже доћи до истине, до правде и до питања правне одговорности тако што ће неко да угрози свој живот или своје здравље, а посебно не верујем да ће срећа бити у несрећи неке друге деце или неких других родитеља", поручио је Вучевић.
Истакао је да се мора разумети и подржавати 16 породица невино страдалих људи на железничкој станици у Новом Саду, породица једине преживеле особе из те трагедије како би се вратила у породицу, у живот колико год је то могуће.
"Морамо да разумемо бол породица које су изгубиле своје најближе, тих људи, њихових пријатеља, најближих сродника, а да истовремено не ударамо једни друге и не рушимо једни друге", нагласио је председник СНС-а.
Вучевић је позвао све Србе са Косова и Метохије, али и из других делова земље, да се врло брзо окупе и виде на великом скупу у српској Атини, у Новом Саду.
Навео је да ће тај скуп бити брзо, као и да су у питању дани.
"Вероватно ће то бити велики скуп који ће носити кључну поруку, а то је стоп сепаратизму Динка Грухоњића, Бојана Пајтића и осталих који покушавају да одвоје Војводину из Србије. Као неко ко долази са севера знам колико је то опасно и колико се то припрема и има спољну подршку, односно подршку споља. То није игра. Морамо држати отворене очи и разумети шта се припрема и шта је сценарио и како се то приказује или увија у обланде да би се приказала као некаква борба за правду, истину, институције, на подршку младима", рекао је Вучевић.