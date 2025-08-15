clear sky
25°C
15.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1717
usd
100.104
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

БЛОКАДЕРИ ПОЛУПАЛИ КАНЦЕЛАРИЈЕ СНС-а Шта значи графит „1312“ на демолираним страначким просторијама?

15.08.2025. 09:06 09:09
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2
Фото: Dnevnik.rs

На демолираним просторијама Српске напредне странке, оштећеним током недавних протеста, освануо је графит са бројем „1312“.

Ова ознака представља шифру за енглеску скраћеницу „ACAB“ – „All Cops Are Bastards“, што у преводу значи „Сви полицајци су копилад“. Број 1312 настаје заменом сваког слова редним бројем у енглеској абецеди: A(1), C(3), A(1), B(2).

Овај симбол користи се широм света у круговима радикалних анархистичких група, појединих навијачких подгрупа и криминалних организација, често у контексту протеста или насиља усмереног према државним институцијама.

2
Фото: Дневник/ Ф. Бакић

Историјски, натпис „ACAB“ први пут је документован у Енглеској тридесетих година 20. века, а током деценија постао је препознатљив знак урбаних субкултура, од панк покрета до хулиганских група. У савременом контексту, користи се као израз антиполицијских ставова, али и као општи симбол противљења систему и законима. Полиција и безбедносне службе упозоравају да овај знак, иако за неке представља „политички отпор“, у пракси често прати дела са елементима насиља, оштећења имовине или организованих нереда.

снс демонстранти
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај