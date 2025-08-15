БЛОКАДЕРИ ПОЛУПАЛИ КАНЦЕЛАРИЈЕ СНС-а Шта значи графит „1312“ на демолираним страначким просторијама?
На демолираним просторијама Српске напредне странке, оштећеним током недавних протеста, освануо је графит са бројем „1312“.
Ова ознака представља шифру за енглеску скраћеницу „ACAB“ – „All Cops Are Bastards“, што у преводу значи „Сви полицајци су копилад“. Број 1312 настаје заменом сваког слова редним бројем у енглеској абецеди: A(1), C(3), A(1), B(2).
Овај симбол користи се широм света у круговима радикалних анархистичких група, појединих навијачких подгрупа и криминалних организација, често у контексту протеста или насиља усмереног према државним институцијама.
Историјски, натпис „ACAB“ први пут је документован у Енглеској тридесетих година 20. века, а током деценија постао је препознатљив знак урбаних субкултура, од панк покрета до хулиганских група. У савременом контексту, користи се као израз антиполицијских ставова, али и као општи симбол противљења систему и законима. Полиција и безбедносне службе упозоравају да овај знак, иако за неке представља „политички отпор“, у пракси често прати дела са елементима насиља, оштећења имовине или организованих нереда.