БЛОКАДЕРИ СУ ПОКУШАЛИ БУКВАЛНО ДА НАС УБИЈУ, БИЛО ЈЕ ДРАМАТИЧНО! Лидер СНС Вучевић о језивим сценама у Новом Саду: Циљ је да се уништи Србија, а не избори! Изнео и податке о повређенима
Лидер напредњака и помоћник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић гостујући на телевизији Пинк рекао је да је ситуација у Новом Саду била драматична, али да је сада добро.
-Сада је добра ситуација, ноћ је била драматична и напета. Покушаћу да не будем сувише субјективан и емотиван, надам се да су сви повређени добро и да ће бити добро. Према информацијама које имам од директорке Клиничког центра Војводине докторке Туркулов 65 је повређено, 7 Кобри је тешко повређено, много девојака и момака. Блокадери су покушали буквално да нас убију, а не да запале и поломе просторије. Један метак је испалио наш Брка из Кобри, да није то урадио нисам сигуран да би преживели тај напад. Када је дошло до употребе ватре, то се дешавало са заднје стране наших просторија у Булевару ослобоженја у Новом Саду. Прво су напали просторије у Стражиловској. То су биле хорде наоружане моткама, цигла,а, топовским ударима, бакљама. После су се прегруписали, наоружали су се и кренули на просторије на Булевару, где сам био и ја и мој Михаило, као и Министарка Месаровић. На три четири метра сам био удаљен од задњег улаза, из три правца су напали припаднике Кобри. Гађали су их са више десетина бакљи, каменовали, тада је Брка извадио пиштољ и испалио метак као хитац упозорења. Хтелли су да нас запале, да пробију задња врата. Седморица Кобри је тешко повређено - рекао је Вучевић.
Све је било организовано.
-Јуче је центар дејствовања био Нови Сад, видели смо таблице из разних крајева, из Хрватске. Ови што млате да ли су пијани, дрогирани, шта год, не знам, али они који то организују немам сумњу да желе да Војводину отцепе. Циљ је да се уништи Србија, ово нема везе са изборима. Верујем у одлучност државе да се избори са свим изазовима. Важно је да нико није погинуо, да нису успели да униште државу, да се ситуација смирила. Да ли имамо полиције довољно на неким местима, не знам, не бавим се тиме. Јутрос читам објаве и идиотлуке тајкунске медије како су грађани покушали да ужу у просторије са задње стране. А шта грађани раде у 11 увече иза просторија СНС-а? Па им је неко овлашћено лице испречило. А они са бакљама и моткама дошли ту. Какав студентски покрет отпора то су хулиганскле банде. Зна се шта су студенти. Обво су терористи, који нападају као руља. Сцене које не бих волео да се нигде не понове, Нови Сад то није видео, Србија није то доживела. Верујем да ће сви бити процесуирани. Ако не буде владавине права онда нема спаса за наше друштво. Верујем да ћемо као држава успети. Нећете чути стране амбасадоре по овим питањима. А сви скоче када је приведен шиптарски терориста - рекао је Вучевић на Телевизији Пинк.
Вучевић сумња да су сви који су синоћ били испред просторија СНС-а дошли из идеолошких разлога.
-Сумњам да су ту сви идеолошки дошли. Не сумњам да их има пар из криминалних организација, тајкуна, финансијски организовани. Одлично су опремљени, они су дивље хорде које покушавају да изигравају војне формације. Све живо су користили, флаше пуне малих сталкића, да се распе кад баце, користе ласере, праћке са металним куглицама. Онда кад се ми бранимо, ми смо батинаши. Питање је шта раде код наших просторија. Поносан сам на све наше људе који су само бранили своје куће широм Србије. Ми ваше породице и куће не дирамо, немојте ни ви то да радите. Ми имамо право да бранимо своје просторије, тако ће бити увек. Сваки дан нас таргетирају, од председника па све до оних који су уз њега су легитимне мете. Вучић и сарадници су дехуманизовани, јер смо ми аутократски режим који је као мимо грађана постављен. Они хоће да нас доведу до тога да су као грађани кренули на куће и просторије СНС-а. Они који се бране, то су као батинаши - навео је Вучевић.
Вучевић каже да блокадери желе да изазову грађански рат и да се пролије крв.
-Може да дође до крвопролића, хоће да изазову грађански рат. Немам дилему да они то прижељкују, да падне крв, да удари Србин на Србина, то је последњи елемент обојене револуције. Ово што су радили јесте да се људи поубијају. Држава је показала да је јача од свега. Не смемо да уђемо у лудило које нам намећу. Хоће да нас обезвоље, да кажемо да нема излаза. Верујем у решење мирно, очекујем да председник и Влада уз нашу подршку крену у озбнову законских решења. Морамо другачије уредити државу у целини, јер се бојим да ће неко чекати прву прилику да изазвове нешто овако. Нисам сигуран да то дугорочно доноси добро Србији. Много су ми важни људски животи. Ако држава не буде одлучније реаговала, неће се све средити. Очекујем да сви буду приведени и идентификовани већ у току дана. Да видимо ко су и одакле су дошли. Да починиоци ових напада морају бити изведени пред лице правде. Морамо да мењамо одрешене ствари у држави. Председник има подршку грађана. Њему је најтеже. Поручујем му да има нашу подрђку и очекујем од њега да крене у храбре реформе у држави због очување државе и националних интереса. Дошли смо до тога да неко каже да не сме тробојка или црква на Лиману. То је најближе место на ком су убијени људи у Рацији током Другог светског рата. Неко је рекао не сме тамо црква. Шта је следеће, да убију неког грађанина? Верујем у државу, право и правду и да ће држава изаћи из ове ситуације јача - јасан је Вучевић.