БЛОКАДЕРИ ЖЕЛЕ ДА ОБЕЗВРЕДЕ ИНСТИТУЦИЈЕ И ДРЖАВУ Месаровић о нападима на Филозофски факултет у Новом Саду МЕСТО ГДЕ СТИЧЕ ЗНАЊЕ, А НЕ ГДЕ СЕ ПРАВИ ДЕПОНИЈА СМЕЋА
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић истакла је да су напади блокадера на Филозофски факултет у Новом Саду заправо покушаји да се обезвреде институције и држава.
Сваким даном добијамо нове доказе да се не бирају средства у покушајима да се уништи и сруши наша држава. Последњи пример је напад на Филозофски факултет у Новом Саду, место где би требало да се учи и стиче знање, а не да се прави депонија смећа и урушава достојанство академске заједнице. И очигледна је намера ових блокадера насилника да се прављењем хаоса у Србији покушавају да скрену тему са драматичних догађаја у БиХ и на Косову и Метохији. И у томе су опет главни новосадски батинаши, квази политичари попут Бачулова, Погачара, Јешића и њима сличних. Јуче су јуришали на припаднике полиције који су обезбеђивали зграду Филозофског факултета у Новом Саду, на позив декана тог факултета. Декан је ушао у сопствену установу и затекао хаос и ђубре на све стране који су месецима правили блокадери свесно уништавајући простор намењен за учење. И тај хаос потврђује да нема ни слова о њиховој наводној борби за слободу институција, већ да је то део сценарија да се обезвреде институције и држава - написала је Месаровић на Инстаграму.
Тиме, како је истакла Месаровић, неће срушити ни Филозофски факултет ни држава Србија.
-Напротив! Србија ће из свега изаћи још јача, захваљујући председнику Александру Вучићу и Српској напредној странци на челу са Милошем Вучевићем, који бране интересе наше државе и нашег народа - поручила је Месаровић.