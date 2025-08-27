broken clouds
30°C
27.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1699
usd
100.722
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

БЛОКАДЕРИ ЖЕЛЕ ДА ОБЕЗВРЕДЕ ИНСТИТУЦИЈЕ И ДРЖАВУ Месаровић о нападима на Филозофски факултет у Новом Саду МЕСТО ГДЕ СТИЧЕ ЗНАЊЕ, А НЕ ГДЕ СЕ ПРАВИ ДЕПОНИЈА СМЕЋА

27.08.2025. 13:33 13:41
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
месаровић
Фото: принтскрин инстаграм/ mesarovicadrijana

Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић истакла је да су напади блокадера на Филозофски факултет у Новом Саду заправо покушаји да се обезвреде институције и држава.

Сваким даном добијамо нове доказе да се не бирају средства у покушајима да се уништи и сруши наша држава. Последњи пример је напад на Филозофски факултет у Новом Саду, место где би требало да се учи и стиче знање, а не да се прави депонија смећа и урушава достојанство академске заједнице. И очигледна је намера ових блокадера насилника да се прављењем хаоса у Србији покушавају да скрену тему са драматичних догађаја у БиХ и на Косову и Метохији. И у томе су опет главни новосадски батинаши, квази политичари попут Бачулова, Погачара, Јешића и њима сличних. Јуче су јуришали на припаднике полиције који су обезбеђивали зграду Филозофског факултета у Новом Саду, на позив декана тог факултета. Декан је ушао у сопствену установу и затекао хаос и ђубре на све стране који су месецима правили блокадери свесно уништавајући простор намењен за учење. И тај хаос потврђује да нема ни слова о њиховој наводној борби за слободу институција, већ да је то део сценарија да се обезвреде институције и држава - написала је Месаровић на Инстаграму.

Тиме, како је истакла Месаровић, неће срушити ни Филозофски факултет ни држава Србија. 

-Напротив! Србија ће из свега изаћи још јача, захваљујући председнику Александру Вучићу и Српској напредној странци на челу са Милошем Вучевићем, који бране интересе наше државе и нашег народа - поручила је Месаровић. 

адријана месаровић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај