ПРОТЕСТИ У НОВОМ САДУ Блокадери и бајкери испред зграде БИА (ВИДЕО)
Испред зграде МУП у Краља Петра окупили су се студенти у блокади, којима су се придружили и бајкери из Београда.
Према најновијим информацијама, демонстранти су се упутили према згради БИА.
Зграда БИА је у мраку, а по речима нашег репортера, нема полиције ни жандармерије.
Учесници протеста у Новом Саду окупили су се раније вечерас испред зграде МУП-а, на Булевару краља Петра а као разлог су навели, хапшење студената у блокади после синоћних протеста, као и због наводног пребијања бајкера пре две вечери.
Присутнима су се придружиле и групе бајкера из Београда.
Недалеко од МУП-а, на Булевару ослобођења налазе се и просторије Српске напредне странке које су синоћ демолиране.
Протести у Београду и Новом Саду, као и у више градова у Србији поново се организују на позив студената у блокади. Објављене су и локације окупљања. На протестима који су се одржали претходне две ноћи дошло је до великог броја инцидената, сукоба са полицијом, хапшења...
Према изјавама министра полиције Ивице Дачића, само синоћ је повређено 75 полицијских службеника.
Више од 100 ухапшених на протестима
МУП је саопштио да је више од 100 лица ухапшено у претходна два дана због напада на полицију и нарушавања јавног реда и мира. Против великог броја приведених поднете су кривичне пријаве. Један од ухапшених демонстраната, Жарко П, данас је склопио споразум са Тужилаштвом и добио је три године и месец дана затвора због напада на полицију 13. августа у Београду. Како је саопштено, у питању је лице које је вишеструко осуђивано.
Демолиране просторије СНС у Новом Саду, тешки инциденти у Ваљеву
Синоћ су у Новом Саду потпуно демолиране просторије СНС на две локације у Новом Саду. У Ваљеву је дошло до тешких инцидената када су демонстранти бацали бакље и стаклене флаше на кордон полиције, након чега су полицајци употребили силу и привели више лица. Студенти у блокади су снимке из Ваљева делили на својим налозима на друштвеним мрежама као пример полицијске бруталности.
Министар полиције Ивица Дачић данас је рекао "каква је то полицијска бруталност ако је 75 полицајаца повређено".