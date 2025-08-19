"БРАНИЋЕМО СРБИЈУ ОД СВАКОГ ЗЛА КОЈЕ ЈОЈ ПРЕТИ" Министарка Месаровић провела вече са грађанима испред Народне скупштине: Најјачи смо кад смо заједно!
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић синоћ је провела време са грађанима испред Народне скупштине Србије.
-Увек са нашим народом, са свима који желе добро нашој отаџбини! Најјачи смо кад смо заједно, уједињени у љубави према нашој отаџбини Србији! И то је порука коју вечерас шаљемo испред Народне скупштине. Мирно и достојанствено показујемо да желимо да наша Србија и даље напредује, на добробит свих њених грађана. Бранићемо је од сваког зла које јој прети, од свих оних који покушавају да нас поделе и да изазову братубилачки рат, од оних који би опет да краду народне паре и да нас врате у време хаоса и безнађа- нагласила је Месаровић.
Министарка је истакла снажну подршку председнику Александру Вучићу и председнику Српске напредне странке Милошу Вучевићу, уз поруку да ће Србија наставити да иде путем јединства, снаге и напретка.
-Победиће пристојна Србија! Живела Србија- написала је потпредседница Владе на Инстаграму.