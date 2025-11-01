clear sky
БРИНЕМ СЕ ШТА ЋЕ ДОНЕТИ НОЋ Градоначелник Мићин након завршене литургије у Новом Саду: У миру и молитви проводимо данашњи дан

01.11.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
мићин
Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин истакао је за Информер телевизију да је данас на Литургији у Саборном храму у Новом Саду био велики број људи који су се на достојанствен начин окупили.

-У миру и молитви проводимо данашњи дан. Према процени је 30.000 људи у Новом Саду. Волео бих да они проведу у миру. Било је људи и са беџевима. Ово је права слика, да сви заједно у молитви проведемо дан. Тренутно немам информације да ће долазити до проблема. Бринем се шта ће донети ноћ. Понављам, данашњи дан треба да протекне у миру, толеранцији и молитви- нагласио је Мићин.

 

жарко мићин
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
