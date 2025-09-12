БРНАБИЋ ИЗ БРИСЕЛА: Састанци веома добри, главна тема Кластер 3
БРИСЕЛ: Председница Скупштине Ана Брнабић изјавила је вечерас на крају посете Бриселу да су састанци са генералним директором Генералног директората Европске комисије за проширење и источно суседство Гертом Јаном Копманом и са некадашњим амбасадором ЕУ у Србији Емануелом Жиофреом протекли веома добро и да су били конструктивни, а да је главна тема било отварање Кластера 3.
Оба састанка јако добра, конструктивна. Разговали смо о конкрентим темама који се тичу даљих европких интеграција Србије, реформама на којима тренутно радимо, примени ОДИРХ препорука, изменама и допунама Закона о јединственом бирачком списку, избору чланова РЕМ-а, усклађивању са спољом и безбедносом политиком и даље шта је потребно урадити да би дошли до отварања Кластера 3, рекла је она новинарима у Бриселу.
Додала је да су били јако конкретни и да су причали о датумима и оквирној посети председнице Европске комисије Србији.
Брнабић је на питање да ли је могуће да Кластер 3 буде отворен до краја године рекла да се нада и да се Србија труди.
Не зависи само од нас, не зависи све увек од владе. Наравно да влада и људи који су на власти у парламенту, председник Републике сносе највећу одговорност, али за једну земљу да би била успешна, вама је потребна и озбиљна, одговорна, конструктивна опозиција и одговорна, конструктивна, цивилна друштва, зато што све те реформе морају бити инклузивне, истакла је Брнабић.
Она је истакла и да ако нон стоп имате некога ко не жели да учествује у овим процесима и ко их бојкотује, он де факто тиме спречава своју земљу да даље напредује у европским интеграцијама.
Ја се надам, као председница Народне скупштине и конструктивности са њихове стране. А ми смо ту увек да разговарамо о свим отвореним темама и свим тешким и најтежим темама и о тешким и најтежим питањима, рекла је Брнабић.
Она је рекла да и сви заједно и опозиција и власт морају да подржавају оно што је потребно да би се напредовало у европским интеграцијама.
Једино што мене брине је што не желе баш сви, чак и они који себе називају проевропским странкама, да Србија напредује даље ка Европској унији. Зато што то виде као успех Александра Вучића и Српске напредне странке, али то је успех Србије и свих земаља које су напредовале.
Напредовали су тако што су сви заједно радили на томе, а не што је неко радио, а неко га саплитао. Тако да ми морамо у том смислу фундаментално да променимо наш приступ према европским интеграцијама, указала је Брнабић.