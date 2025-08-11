ЦЕНЕ СЕ ДЕФИНИШУ НА ШТЕТУ КУПАЦА Вучевић: Трговци имају право на профит, али не и на екстра профит НЕОПХОДНА ЈЕ СОЛИДАРНОСТ ПРЕМА СВИМ ГРАЂАНИМА
Лидер напредњака и саветник председника Србије за регионална питања Милош Вучевић изјавио је да је на функцији премијера разумео размеру како се формирају цене и како се најчешће дефинишу на штету купаца.
-После одлуке да млади људи имају најбољу кредитну шему за куповину стана, после одлуке за Алиментациони фонд, ово је трећа мера која заоркужује пакет солидарности према свим грађанима. А то је да трговци имају право на профит, али не на екстра профит. Они ту цену формирају потпуно супротно од онога како приказују. Они имају и тзв. ванфактурне рабове, а то је да велики ланци произвођачи кажу да ако хоће да буду на лецима морају да добију попуст још 10 посто. А наравно да мали произвођачи, морају да их финансирају и да их чекају 180 дана да би им било плаћено оно што је велики трговински ланац купио - рекао еј Вучевић.
Вучевић је истакао да ово није борба против великих трговинских ланаца.
-Председник Вучић је рекао за цене јогурта и колико произвођач заради. Људи ће више куповати, биће већи промет. Један домаћи маркет који има ниже цене има више људи који купују. Велики је ту отпор, неће бити лако председнику да то спроведе. Што се тиче СНС само да председник гура то и да води рачуна о грађанима - навео је Вучевић.