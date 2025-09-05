Повређено 11 полицајаца
„Честитам полицији, урадили су свој посао“ ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ О НЕРЕДИМА У НОВОМ САДУ: Неки су вечерас с фантомкама на глави покушали да угрозе стабилност и сигурност Србије
Вечерас је на скуповима против власти у целој Србији било 9.380 људи, а од тога у Новом Саду, по бројевима МУП-а, 7.020, поручио је председник Србије Александар Вучић.
Како је додао, у Новом Саду, уз присуство представника Европског парламента, су неки покушали да угрозе стабилност и сигурност Србије с фантомкама на главама и по сваку цену су желели да заузму просторије Филозофског факултета,.
У томе нису успели; полиција Србије је радила свој посао, строго професионално, честитам свим полицајцима, поручио је Вучић и дао да је до сада 11 полицајаца повређено
Нападнути су из чиста мира, само су стајали испред Филозофског факултета, казао је Вучић.
Биће ухапшено више десетина лица
Председник Србије изјавио је да је полиција током протеста у Новом Саду урадила свој посао максимално професионално и додао да је, према подацима са којима се до сада располаже, повређено 11 полицајаца који су нападнути из чистог мира.
Оно што је важно јесте да ћемо сачувати сигурност и стабилност Србије, истакао је Вучић и додао да је до сада ухапшено више лица, а да ће бити ухапшено више десетина лица.
Навео је да су они пиротехничким и другим средствима нападали полицију и упитао тужиоце докле ће да се праве наивни и да не виде нападе на полицију.
Вучић је додао да су они који нападају полицију обичне кукавице.
Шта год радили, како год радили, реч је о обичним кукавицама, обичним бедницима који нападају људе који су криви зато што раде свој посао. Они ће наставити да раде свој посао, а ти бедници и кукавице никада неће победити. И то људи у Србији морају да знају, нагласио је председник Вучић.
Председник је поручио да ће сигурност и стабилност Србије бити сачувана.
Грађанима Србије који воле ову земљу, који воле Србију више од свега, желим да кажем једну ствар - никада неће победити Србију и њене државне органе. Никада, истакао је Вучић.
Он је рекао да је полиција Србије радила свој посао, строго професионално и честитао свим полицајцима.
Србија снажна држава, нећемо дозволити да се институције руше
Председник Србије изјавио је вечерас да ће држава интервенисати када су угрожене институције Републике Србије и истакао да држава неће да дозволи да се институције Србије уништавају, разарају, спаљују и руше.
Људи у Србији треба да знају, држава Србије је јача од свакога. Тако је било данас, тако ће бити сутра, тако ће бити увек. Држава Србије је снажна држава, озбиљна држава и одговорна држава, истакао је Вучић.
Навео је да ће у недељу бити одржани скупови широм Србије на којима се очекује више од 120.000 до 130.000 људи и позвао те грађане да не примењују насиље и да не одговарају насиљем на насиље.
Осврћући се на присуство појединих европарламентараца на вечерашњем протесту у Новом Саду, рекао је да им је захвалан што су показали "где им је место".
Ми ћемо се борити за слободу свог народа, за слободу своје државе. Јер немамо ништа прече од отаџбине Србије, а они који су дошли да руше Србију споља, из иностранства, морају да знају да ћемо им се супротставити снажније него што су мислили, нагласио је председник Вучић.