ЦиК БиХ САМО ПРОДУБЉУЈЕ КРИЗУ Расписали превремене изборе за председника Републике Српске 23. новембра
САРАЈЕВО: Централна изборна комисија (ЦиК) БиХ, са два гласа против, расписала је данас превремене изборе за председника Републике Српске за 23. новембар ове године.
Централна изборна комисија БиХ је ову одлуку донела, након што је претходно одузела мандат Додику на основу правоснажне пресуде Апелационог већа Суда БиХ, којом је председник Републике Српске осуђен на годину дана затвора и шет година забране обављања политичке делатности.
Додик је осуђен само зато што није поштовао одлуку нелегалног и нелигитимног високог представника у БиХ Кристијана Шмита.
ЦИК БиХ је одлуку о превременом расписивању избора за председника Републике Српске донела упркос томе што процес против Додика није дошао у извршну фазу.
Званичници Републике Српске не признају одлуку о одузимању мандата председнику Додику, а Народна скупштина Републике Српске је у међувремену расписала референдум на коме ће се народ о поступању Суда БиХ према Додику изјаснити 25. октобра.