ЦИЉ ИМ ЈЕ ДА СЕ ПРОЛИЈЕ КРВ! ИЗНЕО САМ ТРИ НАЈВЕЋЕ ЛАЖИ! Лидер СНС Вучевић о правим намерама обојене револуције: Нисмо ни свесни шта смо издржали за годину дана! Председник је пред Урсулом рекао све
Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић рекао је гостујући на Информер телевизији говорио је о свим лађима којима су се блокадери бавили протеклих 11 месеци.
-Испумпавају се у односу на оно што су радили 11 месеци. Три највеће лажи сам изнео на конференцији, да су устали млади, због одговорности до тога да су избори алат да се закомпликује стање у друштву. 15. марта, прича о звучном топу, данима пласирана, да се људи јављају после 48 сати са здравственим проблемима. Уређај никада није употребљен, што је и руска федерација потврдила. Блокадери су изашли из те теме и заборавили је. Узнемирили су јавност, подигли тензије. Онда, август, блокадери покушавају да радикализују протесте, од Видовдана. Јул је протекао са контејнерима, напади у Врбасу, Бачкој Паланци и Ваљеву, напади на наше просторије. Н1 пласира вест да је дечак од 16 година претучен од стране полиције. Да би касније исти новинар рекао да је дечак преминуо јер га је полиција претукла. Кад је министар Лончар рекао да то не постоји тема је престала. Брзо излазимо из те дегутантне теме, јер нам је непријатно да причамо о томе јер људи знају да је то лаж. А трећа је о отетој студенткињи, која изаше и каже да то није истина. Три огавне лажи, море лажи. Да не говорим о чудним саобраћајкама, да не улазим у детаље, да пуца зграда НТП у Новом Саду, да се руши Прокоп, гомила лажи. Овакве вести узнемиравају грађане, тензије дижу. Тужилац је морао позвати на одговорност. Али немате реакцију надлежних органа, пре свега Тужилаштва. Ако неком данас није јасно да су слагали не знам шта више да кажем - рекао је Вучевић и додао:
-Заборавио сам да су пред Видовдан пласирали причу да је погинуо блокадер, а изашли су родитељи и рекли да је био суицид. Циљ је да се пролије крв. Председник је пред Урсулом и рекао да је поносан што ниједан људски живот није изгубљен - навео је Вучевић.
25 хиљада нелегалних скупова је, каже Вучевић, обезбеђивала полиција.
-Мало излази из оквира разумности. Имајући у виду све наше околности држава је донела добру одлуку да толерише окупљања да додатно не би подигла тензију. Дала је држава своој максимум. Мало која држава би то издржала. Нисмо ни свесни шта смо издржали за годину дана. За узроке ће нам требати дужи период, да разумемо кроз шта смо прошли. Ужасна ствар се десила на станици, кад је изгубљено 16 живота. Уништавање државе у сваки сегмент друштва од стране блокадера- нагласио је.
Људи који подржавају Вучића видели су шта се десило после 5. октобра, наставио је даље.
-Председника смо изручили у Хаг, бираног председника и то на Видовдан. Распродали су све природне ресурсе, Црна Гора је отишла, остали људи без посла, изгубили смо излаз на море. Ћутали су на погром. Нико се не одриче КиМ као дела Србије. То смо свуда рекли. Тога се држимо, у то верујемо.