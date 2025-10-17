clear sky
6°C
17.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) МУШКАРАЦ УБИЈЕН НА ИГРАЛИШТУ Тело младића пронађено у локви крви ПОЛИЦИЈА САВЛАДАЛА НАОРУЖАНОГ УБИЦУ

17.10.2025. 07:15 07:18
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
а
Фото: Дневник

Полиција је према незваничним сазнањима Телеграфа ухапсила осумњиченог за убиство мушкарца у Београду на води!

Осумњиченог су убрзо након злочина пресрели полицајци у цивили који су га оборили на земљу и разоружали. Мушкарац је наводно код себе имао чак две пушке. 

Претходно је пронађено тело за сада непознатог младића на једном дечијем игралишту у том насељу. На фотографијама које нам је послао читалац Телеграфа види се да убијени мушкарац лежи у локви крви и да форензичари управо обележавају и прикупљају доказе.

Полиција тренутно држи насеље под блокадом и истражује да ли је осумњичени имао саучеснике. 

(Telegraf.rs)

убиство београд на води
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај