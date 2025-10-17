(ВИДЕО) МУШКАРАЦ УБИЈЕН НА ИГРАЛИШТУ Тело младића пронађено у локви крви ПОЛИЦИЈА САВЛАДАЛА НАОРУЖАНОГ УБИЦУ
17.10.2025. 07:15 07:18
Полиција је према незваничним сазнањима Телеграфа ухапсила осумњиченог за убиство мушкарца у Београду на води!
Осумњиченог су убрзо након злочина пресрели полицајци у цивили који су га оборили на земљу и разоружали. Мушкарац је наводно код себе имао чак две пушке.
Претходно је пронађено тело за сада непознатог младића на једном дечијем игралишту у том насељу. На фотографијама које нам је послао читалац Телеграфа види се да убијени мушкарац лежи у локви крви и да форензичари управо обележавају и прикупљају доказе.
Полиција тренутно држи насеље под блокадом и истражује да ли је осумњичени имао саучеснике.