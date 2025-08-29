clear sky
30°C
29.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1757
usd
100.6578
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДА МИ ЈЕ НЕКО РЕКАО ДА ЋУ ОВО ДА ИЗГОВОРИМ... Лидер СНС Милош Вучевић разочаран, ево шта мисли о државним и приватним факултетима

29.08.2025. 10:54 11:02
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Милош
Фото: Screenshot Instagram milosvucevic

Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић истакао је на свом профилу да је "на ивици да препоручи приватне факултете".

Он је одговарајући на питање да ли вреди данас уписати државни факултет, одговорио следеће:

-Да ми је неко рекао да ћу ја да кажем нешто негативно о државним, а да не кажем позитивно о приватним факултетима, не бих поверовао и рекао бих да је то нека спрдња, зезанција. Али ево данас, ја не бих могао да кажем да је нека светла будућност на државном универзитету или универзитетима, осим ако се нешто драматично не промени. Нико није успео тако да унизи државни универзитет као што су неки професори и лоши студенти. Готово сам на ивици да кажем, моја препорука је да идете на приватне факултете- истакао је на Инстаграму.

Милош Вучевић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај