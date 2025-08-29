ДА МИ ЈЕ НЕКО РЕКАО ДА ЋУ ОВО ДА ИЗГОВОРИМ... Лидер СНС Милош Вучевић разочаран, ево шта мисли о државним и приватним факултетима
Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић истакао је на свом профилу да је "на ивици да препоручи приватне факултете".
Он је одговарајући на питање да ли вреди данас уписати државни факултет, одговорио следеће:
-Да ми је неко рекао да ћу ја да кажем нешто негативно о државним, а да не кажем позитивно о приватним факултетима, не бих поверовао и рекао бих да је то нека спрдња, зезанција. Али ево данас, ја не бих могао да кажем да је нека светла будућност на државном универзитету или универзитетима, осим ако се нешто драматично не промени. Нико није успео тако да унизи државни универзитет као што су неки професори и лоши студенти. Готово сам на ивици да кажем, моја препорука је да идете на приватне факултете- истакао је на Инстаграму.