ДА САМ БИО НА ЛИМАНУ, ЈА БИХ СЕ ЈАВНО ПОКАЗАО Лидер СНС Вучевић о горућим темама: Попут бика када види црвену мараму, блокадери не могу да се суздрже! А ово је рекао о министру Глишићу
Лидер напредњака и саветник председника Србије за регионална питања Милош Вучевић изјавио је за Телевизију Прва да је министар за јавна улагања Дарко Глишић добро и да очекује да ће се врло брзо опоравити. Вучевић је говорио и о свим горућим темама.
-Богу хвала захваљујући лекарима, Дарко је добро. Верујем да ће врло брзо бити с нама. Да не урекнем, иде то све у добром смеру. Операција је успела, он је био очуваног здравља, да може да издржи такав шок и операцију. Дарко је јуче устао да ме испрати. Желим му све најбоље и његовој породици - рекао је Вучевић гостујући на Телевизији Прва.
Вучевић је истакао да би се да је био јуче на Лиману у Новом саду свакако то знало, односно, да би се појавио међу грађанима.
-Да сам био на Лиману ја бих се јавно показао. Питање око цркве је другачијег карактера, али повезано са овим темама. Попут бика када види црвену мараму, блокадери не могу да се суздрже. Они морају да потиру све што се дешава са нашом државом. Црква није у вези са верским фанатизмом, идеја је била да коначно исправимо историјску неправду. Највеће страдање Новосађана у Другом светском рату, када је у рацији 1942. Године 3.000 Срба, Јевраја и Рома, на Штранду су бацани у Дунав. Ова локација на Лиману 1 је најближа страдању Новосађана у Другом светском рату. То би било одавање поште жртвама фашизма и нацизма. Они који тобоже причају да су антифашисти, они се противе да се обележи место страдања. Њима је то симбол који је скопчан са српством, та група блокадера је антихришћански настројена. Зато можете да видите да се фанатично боре против тога. Они ће вам рећи да хоће цвеће, а суштина је да не подносе ништа што је у вези са Србијом. Највећи проблем је тренутно у Војводини. Све се своди на то да Војводина буде следеће поље уништавања Србије. Они су у борби против СНС и Вучића, њима је проблема Вучић. Њихови идеолози су Динко Грухоњић, Бојан Пајтић, и ове извршиоце који то спроводе на терену. Та политичка борба за север Србије биће изазовна, захтеваће више разговора са грађанима. И када покажете политичку одговорност, њих то не задовољава, јер то није њихов циљ. Њихов циљ је да Војводину доведу на пут ка независности. Нити смо притерани у ћошак, причам шта се дешава у том граду где живим 51 годину. Рећи ће вам да имамо другачије дијалекте, па ће наћи неког распопа који ће рећи да је Карловачка митрополија уствари аутокефална црква.
Вучевић је навео да блокадери не могу да сакрију мржњу према српској застави.
-То нису симболи СНС, то је српска застава. Како нису друге графите на Лиману уништили? Шта су све остале зграде уредне? Вратили смо заставе и колико год је пута уништавате ми ћемо је вратити. Бранићемо наше страначке просторије. Дирате ли једно наше дете, дирали сте нам свима децу. Доста више тог њиховог терора. По који пут су направили то? Онда ће рећи да је то уметничка слобода. Ко зна која је то по реду алузија. То је сејање мржње, лажи и обмана. Овде је суштина да они уништавају симболе државе, да њима смета да се обележи место страдања у Другом светском рату. Ја нестрпљењем чекам скуп у Новом Саду, верујем да ћемо у септембру имати велики скуп. Правили смо га и кад смо били опозиција. Нећемо више да дозволимо да наше људе малтретирате, да нам разбијате просторије. Да не кажем што иду на станове, призивајући несрећу - навео је Вучевић на Прва тв.
Председник Вучић се, како је рекао Вучевић, укључио на седницу одбора у Новом Саду.
-Наша идеја је да избори буду крајем 2026. године, али о томе одлучује надлежни. Сигурно је да је блокадерска листа у предности. Они ће свакако бити у предности. Био Ђилас на листи или не, они ће де факто бити ту, јер морају да користе његове алате. Они су сви један корпус. Де факто су иста политика и немогуће их је раздвојити. Сви су исти. Исто вам је када говорите о Грухоњићу и Ломпару. То би им била политика сутра, улизичка, да ћутимо и да се извињавамо, да не смемо да жалимо своје жртве. Заборавите на раст плата и пензија, на све инвестиције. СНС ће бити спреман за изборе, разумем да су фаворити, али пустите и нас да се такмичимо - јасан је Вучевић.
Вучевић је изјавио и да је био срећан што је председник Вучић помињао, како је водећи Владу разумео размеру како се формирају цене и како се најчешће дефинишу на штету купаца.
-После одлуке да млади људи имају најбољу кредитну шему за куповину стана, после одлуке за Алиментациони фонд, ово је трећа мера која заоркужује пакет солидарности према свим грађанима. А то је да трговци имају право на профит, али не на екстра профит. Они ту цену формирају потпуно супротно од онога како приказују. Они имају и тзв. ванфактурне рабове, а то је да велики ланци произвођачи кажу да ако хоће да буду на лецима морају да добију попуст још 10 посто. А наравно да мали произвођачи, морају да их финансирају и да их чекају 180 дана да би им било плаћено оно што је велики трговински ланац купио. Ово није борба против великих трговинских ланаца. Председник Вучић је рекао за цене јогурта и колико произвођач заради. Људи ће више куповати, биће већи промет. Један домаћи маркет који има ниже цене има више људи који купују. Велики је ту отпор, неће бити лако председнику да то спроведе. Што се тиче СНС само да председник гура то и да води рачуна о грађанима - рекао је Вучевић.