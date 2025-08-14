ЂИЛАСОВ АДВОКАТ ПРЕУЗЕО ЗБОРОВЕ! Ево ко организује паљење Новог Сада!
Ко је Срђан Ковачевић, шта Новосађани не знају о њему, кога финансира и зашто преузима водећу улогу у Зборовима Новог Сада (у даљем тексту Зборови или Зборови НС)?
Адвокат Срђан Ковачевић има велику улогу у политичком миљеу града Новог Сада, али ону из сенке, тиху и притајену. Његов став према владајућој странци СНС и самом председнику Александру Вучићу је општепознат, јер га не крије, он сматра да је "Вучић највећа непогода која је задесила Србију".
Због отворене мржње ка СНС, у тренутним друштвеним околностима где је завладао поларитет међу народом, Срђан Ковачевић задобио је велику подршку, хајде да кажемо "обичних људи".
ПОЗВАО ГРАЂАНЕ ДА ИЗАЂУ, СПРЕМИО ВАТРОМЕТЕ, ОНДА СЕ НАПРАВИО ЛУД И БРИСАО ИЗ ГРУПЕ СВАКОГ КО ГА КРИТИКУЈЕ
Како пише Република, Ковачевић се поставио као главни руководилац комуникације и први на листи добијања информација од "студената", које даље прослеђује Зборовима НС у Вајбер групама. Пред окршај на улицама Новог Сада у среду увече позвао је да се изађе на улице у Вајбер групи Зборова, с визуалом: "Хтели сте ватромет, добићете ватромет".
Након изласка људи на улице, Вајбер група се буквално усијала од незадовољних грађана, који су схватили да су искоришћени, голоруки су изашли и били у центру напада јер су с ватрометом заправо напали првобитно појединци из Зборова. Оно што је почело да узнемирава исте те "обичне грађане", који су у својству бранилаца својих месних заједница и уличних бораца за боље сутра, јесте да се и у тим групама Срђан Ковачевић поставља толико ауторитативно да често склизне у диктатуру.
Овај човек је и мене и моју комшиницу избацио из Вајбер групе само зато што смо указале на то да акције које су спроведене у првој половини јула нису довољно ефектне, да се народ расипа, да нас нема довољно и да морамо имати конкретне акције. Срђан је одговорио да ће свако ко буде критиковао акције Зборова бити санкционисан и заиста ме је избацио одмах после. У среду увече избацио је човека који је искритиковао акцију напада с ватрометом, лошу организацију и то што људи из Зборова снимају телефоном док њиховог саборца бајкера туку. Аутоматски је санкционисан и обрисан, иако се видело да из њега говоре очај и разочарање, а не идеја да се осујети деловање Зборова. Онда је један наш суграђанин написао: "Зар диктатура није нешто против чега се боримо, а ви се, Срђане, понашате управо тако." И он је обрисан. Постао је бахат, саможив, а наметнуо се као главни вођа, без да нас ико пита да ли желимо да нас такав човек води - пожалила се једна од Новосађанки на понашање Срђана Ковачевића.
ПОРТАЛ RAZGLAS.NEWS ЗА САМОПРОМОЦИЈУ
Према информацијама до којих је дошао Српски телеграф, Срђан Ковачевић је главни финансијер портала Разглас.неwс, који је заживео недуго након трагедије у Новом Саду на железничкој станици. Иако су тек почетком 2025. активирани тај сајт, Јутјуб канал и остале друштвене мреже, историја Разглас.неwс ипак датира од пре неколико година, односно од 2021.
На порталу Цомпанy wалл јасно се види да је од 29. 6. 2021. до 29. 1. 2025. заступник удружења Razglas news управо Срђан Ковачевић.
Пре неколико дана имали смо прилику да баш на овом порталу видимо поменутог адвоката како позива свог некадашњег колегу, бившег градоначелника Новог Сада и премијера Милоша Вучевића, на "окршај очи у очи тачно у подне испред Милетића". Дан касније, имали смо прилику да видимо спремљене визуале за Вучевића као кукавицу, а овај портал пренео је директно укључење Срђана Ковачевића, који сам "херојски" стоји испред Милетића.
Индикативно је да Ковачевић користи простор свог медија, чији је стварно власник и финансијер, за самопромоцију, али оно што није јасно јесте зашто би један адвокат имао свој портал, који су његови интереси и мотиви?
ЗАШТО ЈЕ СВЕ ОВО ВАЖНО ЗА ОБИЧНЕ ГРАЂАНЕ?
Зато што се, рачунајући на доказано краткотрајно памћење нашег народа, већ пет година користе иста матрица и исти шаблони против владајуће структуре. То су, што се конкретно Новог Сада тиче, блокада факултета (који је био блокиран читаву јесен пре пада надстрешнице), паљење Градске куће, блокаде ауто-путева, а чак су им и слогани били исти: "Све мора да стане" и слично.
Трагедија која се десила само је била окидач за омасовљавање нетрпељивих према власти и ветар у леђа да коначно акције ових малих групација порасту. Ковачевићева улога ту јесте једна од кључних јер, имајући све наведено у виду, поставља се питање за кога он ради, за чије интересе и да ли данас уопште мали човек који размишља својом главом сме то да се запита или је било шта упитно ка активностима и блокадама директна етикета да је неко ћаци?
ПОДАЦИ О ВЛАСНИШТВУ НАД ПОРТАЛОМ ЈАСНО СУ ВИДЉИВИ НА ПЛАТФОРМИ COMPANY WALL
КОВАЧЕВИЋ ЈЕ МЕНЕ И КОМШИНИЦУ ИЗБАЦИО ИЗ ВАЈБЕР ГРУПЕ САМО ЗАТО ШТО СМО УКАЗАЛЕ НА ТО ДА АКЦИЈЕ НИСУ ЕФИКАСНЕ
Правио баханалије у свом дворцу у Падеју
У слободно време, када не користи наивне грађане за одлазак на кућни праг политичких неистомишљеника, Ковачевић воли да прави баханалије у свом луксузном дворцу. Он је, наиме, сувласник велелепног дворца Каштел Шулхоф у Падеју, где је још током короне правио журке, терао госте да носе маске и пију из исте чаше шампањац, тобоже у инат корони, како је говорио...
Издашно финансирао екстремистичке организације Оса, Браво...
Име Срђана Ковачевића везује се и за деловање Омладинске студентске акције ОСА, чије су активности познате широј јавности, у Новом Саду пре свега, јер су још у то време спроводили блокаде факултета, физички су се сукобљавали с неистомишљеницима, нападали полицију, разбијали страначке просторије својих неистомишљеника (пре свих СНС), палили Градску кућу, блокирали ауто-пут, скрнавили државне симболе у виду српске заставе, које је префарбавао Брајан Брковић у новосадском насељу Лиман, пише Република.
Сва добро позната лица, која се и данас истичу својим екстремним деловањем (блокаде саобраћајница, одласци на кућни праг код јавних функционера, сукоби с полицијом...), као што су Младен Цвјетић, Срђан Ђурић, Дејан Багарић, Радивоје Јововић, Исидора Челекетић, Марија Васић и понајвише Брајан Брковић (унук Јеврема Брковића, црногорског писца који није крио мржњу према Србима, а потом је отишао да живи у Хрватску, одакле је наставио да шири мржњу), директно је финансирао адвокат Срђан Ковачевић. Он им је, између осталог, плаћао и закуп просторија у Новом Саду, а финансијски им је помагао и кад су основали покрете Браво. Уз његову конекцију имали су блиску сарадњу са Странком слободе и правде (ССП) Драгана Ђиласа јер је Ковачевићу веома важно да што више људи и локалних организација подржи Ђиласову опцију.
Ћутао пред тужиоцем, па онда испред суда извређао Вучића
Ковачевић је недавно на суду, где се против њега води поступак због угрожавања сигурности градоначелника Новог Сада Жарка Мићина, одбио да било шта каже о томе. Како је рекао испред суда, где га је чекала група збораша, тужиоцу је казао да неће да одговара на питања.
Ја сам изјавио да је режим Александра Вучића и сам Александар Вучић највећа непогода која је задесила Србију од њеног постојања. И то је то - рекао је Ковачевић, преноси Република.