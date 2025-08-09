"НИКАДА ВИШЕ ЂИЛАСОВА ПОЛИТИКА ПЉАЧКЕ" Министарка Месаровић пружила снажну подршку председнику Вучићу: Бесмислено је поредити Ђиласову Србију са Србијом коју већ 13 година гради наш председник
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић реаговала је поводом гнусне претње председнику Александру Вучићу на насловној страни дневног листа "Данас".
-Јасно је шта хоће Драган Ђилас, блокадер-милионер, чије су приватне фирме зарадиле 619 милиона евра док је био на државним функцијама - хоће да се по сваку цену дочепа власти и народних пара! Није Ђилас никакав борац за право и правду, он је борац за чисту лову! Док је био на власти са својом жутом лоповскoм бандoм, Србију је пљачкао, задужио, уназадио и претворио државне ресурсе у своју партијску касу. Да није тужно, било би смешно. То вам дође као кад лопов говори о поштењу- написала је Месаровић на свом званичном Инстаграму.
Министарка је додала да нико нормалан не жели да се вратимо у мрачна Ђиласова времена, у којима је политика била синоним за пљачку, корупцију и затварање врата за инвестиције.
- Београд је оставио пред банкротом, без и једне инвестиције. А погледајте наш Београд данас - модерна и развијена европска престоница, на понос свих нас. Бесмислено је поредити Ђиласову Србију са Србијом коју већ 13 година гради наш председник Александар Вучић остварујући рекордне инвестиције, највећи инфраструктурни развој у модерној историји, стални раст плата и пензија и међународно поштовање. Србија бележи најбоље резултате у свим сферама живота, има најотпорнију економију коју нису успели да сруше ни Ђиласови насилници блокадери, уз сав прљави новац коју је за то уложен споља и изнутра. И сад бесан и очајан јер му није успео ни један сценарио рушења Србије и насилног доласка на власт, Ђилас поново позива на рушење институција које штите стабилност и безбедност грађана, као што је БИА, и враћање државе у доба политичког хаоса- речи су министарке.
Она је нагласила да насупрот Ђиласове Србије хаоса и политичког реваншизма, је Србија снажне економије, нових радних места, инвестиција, Србија која гради путеве, фабрике, болнице и школе, и која штити интересе свог народа, где год он живео.
-Са нашим председником Александром Вучићем, Владом Републике Србије и Српском напредном странком на челу са Милошем Вучевићем, настављамо да чувамо стабилност, снажимо економију, градимо и унапређујемо нашу Србију, упркос жељама Ђиласа и њему сличних који би да је врате у најмрачнију прошлост. Србија наставља напред, јача него икада! Никада више Ђиласова политика пљачке, корупције, богаћења на рачун народа и долазак власт по цену уништења Србије Неће им проћи! Победиће Србија- поручила је.