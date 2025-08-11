Ђурђев: Бачулов опседнут Вучевићем, жели да Вучевића задеси иста судбина као Бошка Перошевића - своју немоћ покушава да искали над његовим сином!
,,Миша Бачулов је најзаштићенији политичар у покушају у Србији. Ако полиција и тужилаштво икога штите у држави онда је то Миша Бачулов. Бачулов је нешто најодвратније и најприземније што се десило у јавном простору Србије током последњих неколико година. Његове бљувотине, увреде, претње и лажи о патријарху српском Порфирију, председнику СНС Милошу Вучевићу и многе друге не само да треба да буду предмет надлежних државних органа, већ и менталних установа" - изјавио је председник Српске лиге Александар Ђурђев.
Према његовим речима, о Бачулову најбоље говори то што је први човек у историји коме је пало на памет да довезе камион пун фекалија у центар Новог Сада.
-То нису радили чак ни окупатори нашег града. Можемо слободно рећи да је изливање тих фекалија на улице Новог Сада заправо било изливање оног што Бачулов једино има у себи- објаснио је Ђурђев.
Председник Српске лиге додао је да је Бачулов посебно опседнут бившим градоначелником Новог Сада и премијером Милошем Вучевићем.
,,Сада се Бачулов окомио и на Вучевићевог сина који му се привиђа на сваком кораку, баш као што му се привиђа да је неко случајно помешао његову и кућу његовог комшије. Свачија деца, укључујући и децу политичара, морају бити породична светиња у коју се не дира, али како то објаснити Бачулову који нема ни части ни морала ни образа.
– Ко у политичкој борби напада дете, тај је изгубио сваки траг људскости и моралног интегритета- изјавио је Ђурђев.
Он је додао да овакве појаве представљају опасан тренд у јавном простору и део шире кампање дехуманизације политичких противника са очегедним циљем да Милоша Вучевића задеси иста судбина као Бошка Перошевића.
– Напад на Михајла Вучевића није само покушај да се повреди Милош Вучевић, већ и порука свима који се усуде да бране државне и националне интересе да ће им породице бити изложене нападима и увредама. То је модел понашања који се мора безусловно осудити – поручио је Ђурђев.
-Посебно је опасно што тај човек призива грађански рат у Србији и говори о подели на две стране. Ринг је Бачулова склонио са улице, али очигледно та улица никада није изашла из њега- закључио је Ђурђев.