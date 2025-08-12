Ђурђев: Без прехрамбеног суверенитета нећемо опстати, министарство за храну преко потребно основати већ данас!
,,Српска лига подржава најављене мере у вези са смањивањем цена хране у српским маркетима и до 20%, а што је најавио председник Србије Александар Вучић. То је тема над темама, јер ова држава не постоји да служи као правни оквир за богаћење тајкунских трговинских ланаца, већ да храни и брани народ који ову државу и држи на својим плећима" - изјавио је председник Српске лиге Александар Ђурђев.
Он напомиње да је његова партија још одавно предложила да се оснује Министарство за храну које би било задужено за контролу како цена, тако и квалитета и понуде прехрамбених производа.
,,Морамо се водити начелима прехрамбеног суверенитета, јер без тога нам ништа друго неће вредети. Потребно је да у Србији, која има најплоднији земљу у Европи, нико не буде гладан и да свако може да себи приушти здраву исхрану. Скупа и лоша храна ствара болесне људе, а нама су потребни здрави људи који су у стању омогуће нормално функционисање државе. Онај ко успе да обнови пољопривредну производњу и српско село може рачунати да ће добити све наредне изборе" - закључио је Ђурђев.