Ђурђев: Само способне патриоте на најважнијим државним функцијама попут српског официра Бркушанина могу да зауставе уништење државе
Председник Српске лиге Александар Ђурђев изјавио је да синоћна дешавања у Српској Војводини у Новом Саду потврђују оно на шта ова странка упозорава месецима – да у Србији несметано делују екстремисти инструирани и финансирани од стране глобалистичког Запада са циљем да на почетку Госпојинског поста започну братоубилачки рат и који своје деловање ослањају на појединце унутар самог државног апарата.
„Ти појединци, који седе на високим функцијама, нису само неспособни и уплашени и под дејствима алкохола и опијата – међу њима има и оних који су директно повезани са страним центрима моћи. Управо они представљају најопаснију унутрашњу подршку овим терористима блокадерима. Зато су синоћ имали задатак и дрскости да у Српској Војводини опколе припаднике и официре Српске Војске, покушају њихов линч и масакр, доводећи војску у ситуацију крајње нужде. Српски официр је морао да испали метак упозорења у самом срцу српског Новог Сада – и тај метак није пука епизода, већ аларм за целу државу,“ истакао је Ђурђев.
Он је нагласио да је официр Владимир Бркушанин прави пример српског војника и хероја у борби против обојене револуције. „Његова храброст, одлучност, интегритет, професионална процена и безрезервна посвећеност одбрани отаџбине морају бити награђени. Такви људи морају добити најодговорније функције у држави, а институције морају бити испуњене патриотама попут њега. Истовремено, они који, било из страха, било из корупције, раде за интересе глобалистичког Запада морају бити хитно уклоњени, процесуирани и трајно дисквалификовани из јавне службе. Жито мора бити одвојено од кукоља – јер издајницима није место тамо где се одлучује о судбини Србије,“ поручио је Ђурђев.
Председник Српске лиге позвао је све патриотски настројене припаднике власти, војске, полиције и безбедносних служби да се уједине и приступе процесу пуне ресуверенизације државе. „Следећи кораци морају бити одлучни – хапшење свих страних агената и њихових помагача, успостављање реда и мира на улицама и темељно преиспитивање рада тужилаштва и судства. Ко није спреман да штити државу као официр Бркушанин, ко нема снаге да стане пред народ као гарант безбедности, тај мора сам да се повуче – или ће бити уклоњен. Србија не сме више да губи време на неодлучне и неморалне. Сада је тренутак када се брани и држава и част, и ако не реагујемо, сутра ћемо сви бити таоци оних који раде против своје отаџбине,“ закључио је Ђурђев.