ДОДИК О ПИЦУЛИ: Не може Европа да гради мир, ако слави етничко чишћење
БАЊАЛУКА: Председник Републике Српске Милорад Додик поручио је данас да док њега, демократски изабраног председника, покушавају елиминисати политичком пресудом, истовремено промотери рата са пушком у руци држе лекције о демократији и праву.
"Тонино Пицула, известилац ЕУ за Србију, објавио је своју ратну слику из 'Олује'", написао је Додик на платформи Икс, истакавши да "ако су то европске вредности, онда је јасно зашто их све више народа одбацује".
"Ја сам био и остаћу опредељен за мир, за дијалог, за слободу народа да бирају своје лидере. Не може Европа градити мир ако слави етничко чишћење.
И не може бранити право ако награђује оне који су га газили оружјем", поручио је Додик.
Prošlo je 30 godina od Oluje, vojno-redarstvene akcije ključne za oslobađanje okupiranih područja Hrvatske.
Zalaganje za mir, jačanje demokracije i ravnomjernog gospodarskog boljitka trebaju biti trajni putokazi u razvoju našeg društva, pogotovo danas kada su te vrijednosti pod… pic.twitter.com/7SKC587VhQ
— Tonino Picula (@TPicula) August 5, 2025