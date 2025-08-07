overcast clouds
ДОДИК О ПИЦУЛИ: Не може Европа да гради мир, ако слави етничко чишћење

07.08.2025. 11:12 11:13
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Фото: Youtube/ RTS

БАЊАЛУКА: Председник Републике Српске Милорад Додик поручио је данас да док њега, демократски изабраног председника, покушавају елиминисати политичком пресудом, истовремено промотери рата са пушком у руци држе лекције о демократији и праву.

"Тонино Пицула, известилац ЕУ за Србију, објавио је своју ратну слику из 'Олује'", написао је Додик на платформи Икс, истакавши да "ако су то европске вредности, онда је јасно зашто их све више народа одбацује".

"Ја сам био и остаћу опредељен за мир, за дијалог, за слободу народа да бирају своје лидере. Не може Европа градити мир ако слави етничко чишћење.

И не може бранити право ако награђује оне који су га газили оружјем", поручио је Додик.

милорад додик тонино пицула
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Политика
