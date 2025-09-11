"ДОКАЗАН СИ ЛАЖОВ" Министарка Месаровић брутално одговорила на увреде Ђиласа упућене лидеру СНС Вучевићу: Ти си свој патриотизам наплатио 619 милиона евра
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић реаговала је на срамни твит Драгана Ђиласа, у којем је упутио најгоре увреде лидеру СНС и саветнику председника за регионална питања Милошу Вучевићу.
-Ђиласе, доказани си лажов и лопов. Али то сви знају. И сад кад си још једном ухваћен како са својом антисрпском братијом лажеш и сплеткариш по европским институцијама, одмах се посипаш пепелом и скрећеш тему. Ако си већ пажљиво слушао хрватског ултранационалисту Бартулицу да, како кажеш, “изговара будалаштине”, зашто то ниси осудио? Па зато што га својски подржаваш јер си доказана штеточина која је за време своје власти пустошила државне буџете, затварала фабрике и пола милиона људи довела до тешког сиромаштва. А све то време ти си преко својих приватних фирми украо најмање 619 милиона евра. Тако ти замишљаш патриотизам!
И сад си много нервозан, кад су ти пропали сви насилни покушаји поновног разарања Србије, које си здушно финансирао улажући у будућност поновног сопственог богаћења, па лажеш и нападаш оне који, за разлику од тебе, Србију граде и унапређују. Оне који су је учинили поносном, после деценија након што сте се твоји и ти извињавали и негирали најтеже злочине, убиства и геноцид спровођен над нашим народом. Никад ниси, нити ћеш икада имати и промил резултата које су остварили наш председник Александар Вучић и Српска напредна странка на челу са Милошем Вучевићем. То чини недостижну разлику између вас. Они се боре за Србију и све њене грађане, а ти си свој патриотизам наплатио најмање 619 милиона евра, и сад би још. Неће моћи! Победиће Србија- навела је министарка на Инстаграму.