ЈЕДАН МАРКЕТ У СРБИЈИ НИЈЕ ПОШТОВАО ЕКОНОМСКЕ МЕРЕ Огласила се министарка и открила који! Нису доставили ценовнике

Министарка Јагода Лазаревић истиче да је у поменутом трговинском ланцу јуче одрађена контрола. Инспектори су били у централи, али и у њиховим објектима.

- Нису нам доставили ценовнике, што је било обавезно да учине већ 1. септембра. Оно што је затечено у објектима јесте да су цене кориговане. Инспектори, наравно, пошто су контроле у току, установиће да ли се придржавају ограничења маржи - навела је Лазаревићева.

Како истиче, "Веропоулос" признаје да је грешка на неки начин учињена и да је пропуст што нису доставили ценовнике.

- То подлеже одређеној санкцији. Али, увидом на терену, они јесу делимично испоштовали уредбу. Много детаљније ћемо моћи да кажемо када контрола буде завршена - додала је Лазаревићева.

У првој декади септембра, објашњава она, инспекција је утврдила да највећи део трговаца поштује економске мере, те су доставили ценовнике, кориговали цене и ускладили све са маржама које су по уредби дозвољене. Подсећа да је инспекција са контролама почела прошлог петка и да су оне и даље у току. У том периоду контрола је била усмерена на највеће трговинске ланце, а инспектори широм Србије су посетили 82 продајна објекта.

Министарка објашњава да инспекција комбинује посете по објектима и централама трговинских ланаца.

- Све зависи од пословног модела који одређени трговински ланац користи. Уколико имате добављаче који директно испоручују објектима, онда на лицу места инспектори имају увид у потребну документацију - додала је Лазаревићева.

Према њеним речима, инспектори обилазе објекте и на основу једног узорка од три до четири производа по категорији проверавају документацију којом се констатује да ли је цена за одређени производ у оквиру распона који је одређен ограничавањем марже на 20 одсто. Најавила је да ће данас имати координациони састанак са инспекторима који су координатори за одређене делове Србије како би утврдили јасне смернице за рад по јединственом принципу.

- То нам је јако важно пошто ће бити јако пуно ових контрола. Ово се неће дешавати само у септембру. Уредба важи до марта и тај механизам је врло важан, али он мора да буде темељан и у континуитету - рекла је Лазаревићева.

Како је навела, у овом моменту не може да да прецизне податке о броју уочених неправилности.

- Али, за сада је чињеница да су одговорили и да се у највећем броју поштује, што је свакако добар индикатор. Ово је жива ствар. Уредба трпи промене и биће измена - казала је и нагласила да није намера да уредба доведе до било чега што би било оптерећење или лоше функционисање тржишта.

- Прво реагујемо на реакције трговаца, на оно што нам сугеришу појединачни чланови у ланцу. Слушамо и све оне коментаре који су потпуно јасни и аргументовани да би се појединачним актерима омогућило несметано да раде, а да све буде у складу са циљем због којег све ово радимо - навела је Лазаревићева.

Фото: unsplash.com, ilustracija

Истакла је да је обухват мере велики, односно да је доста производа у питању и да је тачно да један трговински ланац од највећих у свом формату има 20.000 производа који су обухваћени мером.

- Пуно је производа који су категорисани и није лако када имате меру са тако великим обухватом, значи, не само производа, него они су највећи део промета трговинских ланаца - додала је Лазаревићева за Тањуг.

Министарство је, како је навела, у комуникацији са дистрибутерима, произвођачима, а информације о примени уредбе добијају и од Привредне коморе Србије, као и са друштвених мрежа. Приметила је да је један број грађана реаговао због изостанка акцијских снижења у појединим трговинским ланцима истичући да је идеја била да након доношења уредбе цене у маркетима буду ниже, а да се акцијска снижења наставе.

- Поготово што смо добили директне информације од једног броја произвођача, односно добављача, који су нудили одређеним трговинским ланцима да се наставе акцијска снижења и да буду комплетно финансирана од стране добављача, што су поједини трговински ланци одбили - казала је Лазаревићева.

Указала је да поједини трговински ланци нису престали са акцијским снижењима после 1. септембра, као што су Меркатор и Идеа који, како је рекла, имају и највећи асортиман производа.

- Они су наставили све време са акцијским снижењима, што је добро и нису једини. За који дан ћемо имати резултате тржишне утакмице. Ако ви као потрошач видите да је омекшивач у једном ланцу и даље 800 динара, што је пуна цена, а често буде на акцији, али имате у другом трговинском ланцу значајно мању цену, то ће свакако одредити где ћете куповати, јер свако треба да располаже својим новцем и да доноси одлуке где купује и за колико новца - навела је Лазаревићева.

Додала је да треба дозволити да тржиште одреагује и да није идеја да у свим ланцима буду исте цене и да акцијска снижења буду искоординисана. Истакла је да уредба није донета са намером да буде краткорочно решење са ефектом који ће трајати одређен број дана, већ да се корак по корак уводи ред.

- И да сви актери, а поготово трговински ланци који су били препознати по високим трговинским маржама, да се једноставно крену од тога да је држава у овом процесу старији партнер, никако млађи. И да просто то знају, држава је држава - истакла је Лазаревић.

