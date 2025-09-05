ДОЛОВАЦ И СТАМЕНКОВИЋ ИЗГУБИЛИ ВЕЋИНУ У ВИСОКОМ САВЕТУ ТУЖИЛАШТВА? Шест чланова јавно иступило против њиховог рада

Како додаје, чланови су одбили да учествује у одлучивању без консултација са струком.

- Упркос томе што су остали без већине у Високом савету тужилаштва, врховни јавни тужилац Загорка Доловац и председник Савета Бранко Стаменковић покушавају да наметну начин рада који је нетранспарентан, без консултација са јавнотужилачком организацијом и без уважавања ставова чланова Савета - објашњава саговорник Курира.

Он напомиње да је Високи савет тужилаштва уставни и законски орган који је дужан да одлуке доноси у складу са законом, кроз демократску процедуру, уз пуно поштовање струке и равноправно учешће свих чланова.

- Међутим, ни у овом, као ни у бројним претходним случајевима, те обавезе нису испуњене. Заобилажењем чланова Савета и ускраћивањем информација, Доловац и Стаменковић, довели су до директног нарушавања поверења јавности у рад тужилаштва - тврди саговорник из српског правосуђа.

На данашњој седници Високог савета тужилаштва, како открива, шест од укупно једанаест чланова изнело је јасан и недвосмислен став да се оваква пракса више неће толерисати.

- Већина у Савету одбила је да прихвати одлучивање ван процедура и без транспарентности. Тиме су Загорка Доловац и Бранко Стаменковић не само остали у мањини, већ су изгубили подршку и колега, али и легитимитет да наступају у име Савета. Од 11 чланова, њих шест гласно је рекло „не“ вишемесечном игнорисању струке и прикривању информација. Данашњи став чланова Високог савета тужилаштва представља јасну прекретницу у начину функционисања овог органа и сигнал да се институционална правила морају поштовати - каже саговорник Курира.