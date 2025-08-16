ДРАСТИЧНО НАРУШАВАЊЕ ЈАВНОГ РЕДА У БЕОГРАДУ! Дачић: Демонстранти нападали полицију моткама и камењем, 38 ухапшених
Потпредседник Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је да је синоћ дошло до драстичног нарушавања јавног реда и мира и бруталног напада на полицијске службенике, али да је полиција успоставила јавни ред и мир и разбила групе демонстраната у Београду после сукоба који је почео њиховим нападом на полицију у Улици кнеза Милоша.
Министар Дачић је рекао да је повређено шест полицијских службеника и да је у службене просторије доведено 38 особа.
„Видели сте сви, могли су то да виде чак и они на телевизијама које су опозиционе и које подстичу овакве демонстрације, могли су да виде сви у директном преносу да је дошло до бруталног напада на полицију. Да су блокадери, односно демонстранти, дошли са намером да нападну полицијске службенике и да их повреде, да су дошли маскирани, носећи штангле, мотке, камење, штитове, да су праћкама, кликерима и камењем гађали полицијске службенике. Да су имали припремљене флаше са залеђеном водом или запаљивом течношћу. Да су бацали канте са кликерима са намером да онемогуће припаднике полиције да интервенишу. Да су запалили стотинак контејнера широм града. А у директном преносу су могли да виде да су напад започели пиротехничким средствима, где је чак дошло и до паљења дрвећа које се налази близу Улице кнеза Милоша, односно, испред војних објеката“, истакао је министар.
Дачић је изјавио да су широм Србије нападнуте просторије Српске напредне странке, а у неким местима и просторије Социјалистичке партије Србије.
„Значи, било је видљиво и јасно, као што смо говорили протеклих дана, да такође није било присталица Српске напредне странке, али то није сметало демонстрантима да дође до напада на те просторије широм Србије. У неким местима нападнуте су и просторије Социјалистичке партије Србије. То само показује да је то само изговор и да се јасно види да није било никаквог разлога за напад на полицију, да се дошло са жељом да се сукоб деси и полиција је стајала мирно. Напали су полицију, полиција је морала да примени средства принуде дауспостави јавни ред и мир. Јавни ред и мир у Београду је успостављен“, нагласио је Дачић.
Према речима министра Дачића, у Новом Саду је нападнута екипа телевизије Информер, због чега су ухапшена два лица, док је до нарушавања јавног реда и мира дошло и у Чачку.
„По подацима које до сада имамо, шесторица полицијских службеника су повређена, 38 ухапшених, а све лажи о томе да полиција прекорачује овлашћења и да је брутална, да постоји нека полицијска бруталност, падају у воду пред бројкама које су статистика и чињеница, а то је да је у протекла четири дана повређено 127 полицијских службеника. Па, знате ако је неко бруталан, било би логично да управо буде обрнуто. У том смислу је и веома јасно да су то лажи. Ми позивамо све на мир, али исто тако упозоравамо да ће полиција очувати јавни ред и мир и безбедност свих грађана“, закључио је Дачић.