ЕФРАИМ ЗУРОФ О СИМБОЛУ "КРВАВЕ ШАКЕ" Користити га, а не знати његово значење, резултат је НЕОБРАЗОВАНОСТИ ИЛИ ЛОШЕ НАМЕРЕ

На то је реаговала глумица и једна од иницијатора иницијативе Проглас, Светлана Бојковић која је поручила да Зуроф треба да "нас остави на миру".

"Овом историчару би било боље да ћути него да лупета такве глупости, које немају везе са нашом стварношћу овде, у Србији. То нема везе. Зна се шта су овде крваве руке, а шта су тамо - то нека се они између себе преслишавају ко је крив. Према томе, нека нас остави на миру", рекла је Бојковић.

Ефраим Зуроф је у изјави за "Еуроњуз Србија" поновио да су крваве руке симбол Хамаса и истакао да се, уколико их демонстранти користе без знања о њиховом значењу, ради о необразованости.

"Када видимо људе са шакама обојеним црвеном бојом, а без икаквих објашњења, то је врло збуњујуће. Другим речима, као што сам рекао у свом чланку, ово је или тотално незнање о томе шта тај симбол значи и ко га је популаризовао, или је идентификација са терористичком организацијом која је починила најгоре могуће злочине 7. октобра, било да је у питању убијање деце, убијање породица, силовање жена, чињење најодвратнијих ствари. То је Хамас. То су они. Дакле, ако демонстранти у Србији користе те симболе као знак идентификације са "вредностима" и злочинима Хамаса, то је апсолутно страшно. А ако не знају шта раде, то значи да су једноставно група необразованих људи који раде нешто што ће бити потпуно погрешно протумачено", рекао је Зуроф.

Одакле потиче симбол крваве шаке?

Симбол крваве шаке први пут су употребили Палестинци током "Друге интифаде", то јест устанка од 2000. до 2005. где је он представљао освету за окупацију.

Настао је 2000. након што су у Рамали, на Западној обали, убијена двојица израелских резервиста, који су у цивилном аутомобилу погрешно скренули и били заустављени на палестинском контролном пункту. Вадим Норжич и Јосеф Аврахами су дведени у полицијску станицу, али је истовремено у другом делу града била у току сахрана Палестинцима које су убиле израелске снаге у окршају пре неколико дана.

