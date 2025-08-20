НАЈСКУПЉА два километра ИКАДА Жени у Загребу кратка вожња наплаћена невероватних 1.506 евра?! НОВАЦ ВРАЋЕН, СРАМОТА ОСТАЛА
Туристкиња са Новог Зеланда која је жртва преваре од стране таксисте, потврдила је да јој је враћен новац, али и да је вожња од два километра по Загребу наплаћена 150 евра.
Случај је пријављен полицији која спроводи истрагу, а у међувремену се огласио таксиста, чије се име појављује на трансакцији којом је туристкињи са Новог Зеланда вожња таскијем од непуна два километра у Загребу наплаћена 1.506 евра.
"Знам зашто зовете, не бих ништа коментарисао, само могу рећи да су госпођи средства враћена. Није јој наплаћено 1.506 евра него 150 евра“, кратко је рекао таксиста о којем сви причају, јер се његово име појављује на трансакцији којом је туристкињи са Новог Зеланда вожња од Главне железничке станице до Франкопанске улице у Загребу наплаћена чак 1.506 евра!
Реч је о удаљености од око 1,9 до 2 километра, зависно од руте којом се вози. Подсетимо, Новозеланђанка, је доживела шок приликом доласка у Загреб крајем маја ове године. Како је рекла за Јутарњи лист, таксиста јој је наплатио 1.506 евра за вожњу од Главне станице до Франкопанске улице.
Керол је првобитно пристала да плати 65 евра, а возач јој је касније рекао да вожња кошта 150 евра. Међутим, након трансакције са картице је скинуто невероватних 1.506 евра.
Туристкиња је случај пријавила Виси и полицији, те је потврдила да јој је данас враћен новац. Ипак, вожња јој је наплаћена 150 евра, како је потврдио и таксиста.
Иначе, таксиста чија је фирма наплатила услугу тврди да је он лично није возио, већ да га је позвао колега који није имао ПОС уређај за плаћање картицом. Он, каже, није пратио шта колега уноси у уређај, а Керол је због свега морала да откаже остатак путовања Европом и вратила се кући са горким успоменама на Хрватску.
Из Државног инспектората наводе да је обављање услуге ауто-такси превоза путника у унутрашњем друмском саобраћају, као и ценовника такси услуга, уређено Законом о превозу у друмском саобраћају, који је у надлежности инспекције друмског саобраћаја Министарства мора, саобраћаја и инфраструктуре.
Тим Законом је прописано да ценовник такси превоза самостално одређује превозник и да он мора да садржи најмање цену по једном пређеном километру. Ако се услуга пружа путем таксиметра, он мора бити укључен током вожње, а ценовник мора бити истакнут на видљивом месту у возилу. Ако се ради преко електронске апликације, из које су путнику унапред видљиви максимална цена и планирана рута путовања, она мора бити укључена у возилу за цело време пружања услуге.
Дакле, таксисти сами регулишу цене својих услуга и могу да истакну цену коју год желе, докле год је истакнута на ценовнику и укључен таксиметар. Буквално могу да одреде цену од 30 евра по километру и да не буду у прекршају. Такође је укинуто ограничење броја дозвола за такси услуге, због чега је, како многи таксисти истичу, на тржишту настао прави хаос.
У вези са догађајем са туристкињом са Новог Зеланда у загребачкој полицији кажу:
"Поводом вашег упита обавештавамо вас да је Полицијска управа загребачка примила пријаву у вези преваре приликом коришћења такси превоза на штету држављанке Новог Зеланда и да по истом предузима провере, након чијег завршетка ће спровести криминалистичко истраживање. Уколико се утврде обележја кривичног дела које се гони по службеној дужности, о томе ће оштећена бити обавештена путем канала међународне полицијске сарадње.“
У случају оваквих или сличних догађаја, важно је нагласити да оштећена особа одмах пријави случај у најближој полицијској станици и да поседује конкретне материјалне или персоналне доказе у вези са рачуном издатим од стране такси превозника, начином плаћања (готовина, дебитна картица), релацијом на којој је услуга пружена, да ли су друге особе истовремено користиле услугу (чланови породице и др.), називом такси превозника, регистарском ознаком возила и слично. Такође, напомињемо да се кривично дело „превара“ уколико је прибављена мања имовинска корист (132,73 евра или мање) гони приватном тужбом.
Такође је важно напоменути да је неопходно да грађани пре коришћења услуга такси превоза провере тарифу пружања таквих услуга без скривених трошкова – у личном контакту са возачем, на ознакама на такси возилу или коришћењем мобилних апликација – како не би дошло до оваквих случајева, односно довођења грађана у заблуду од стране такси превозника.
