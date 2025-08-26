(ФОТО) НЕОПРОСТИВО ПОНАШАЊЕ На породичној кући баке Владимира Балаћа осванули скандалозни натписи: "СЕЛИТЕ СЕ ДОЂОШИ!"
Ана Брнабић објавила је фотографије натписа који су данас осванули на кући баке студента Владимира Балаћа и назвала то "фашизмом на делу"
На кући је исписано "Селите се дођоши" и "Зборови Нови Сад".
-Фашизам на делу. Ово су натписи који су данас осванули на кући баке Владимира Балаћа. Владимир Балаћ је један од најбољих студената Факултета техничких наука (ФТН) у Новом Саду. Његова породица је континуирано мета напада блокадера само из два разлога: први – зато што Владимир жели да студира и не плаши се да то именом и презименом каже, и други – зато што је његова породица из Босанског Грахова. Њима су куће у Грахову спаљене 1995. године, а доживели су да их данас неки блокадери терају из Новог Сада, из Србије.
И то вам је лепша, боља и правденија Србија?
Подршка Влади Балаћу и његовој породици. Вечна срамота за збораше који први пут, после 80 година, у Србији обележавају куће по угледу на оно што су љотићевски зборови радили у време нацистичке окупације.
Србија је слободарска земља. Увек била, увек ће и остати- написала је Брнабић на Иксу.
