(ФОТО) НЕОПРОСТИВО ПОНАШАЊЕ На породичној кући баке Владимира Балаћа осванули скандалозни натписи: "СЕЛИТЕ СЕ ДОЂОШИ!"

26.08.2025. 11:23
Пише:
Дневник
Извор:
Ало
натпис
Фото: Скриншот Икс

Ана Брнабић објавила је фотографије натписа који су данас осванули на кући баке студента Владимира Балаћа и назвала то "фашизмом на делу"

На кући је исписано "Селите се дођоши" и "Зборови Нови Сад".

-Фашизам на делу. Ово су натписи који су данас осванули на кући баке Владимира Балаћа. Владимир Балаћ је један од најбољих студената Факултета техничких наука (ФТН) у Новом Саду. Његова породица је континуирано мета напада блокадера само из два разлога: први – зато што Владимир жели да студира и не плаши се да то именом и презименом каже, и други – зато што је његова породица из Босанског Грахова. Њима су куће у Грахову спаљене 1995. године, а доживели су да их данас неки блокадери терају из Новог Сада, из Србије.

И то вам је лепша, боља и правденија Србија?

Подршка Влади Балаћу и његовој породици. Вечна срамота за збораше који први пут, после 80 година, у Србији обележавају куће по угледу на оно што су љотићевски зборови радили у време нацистичке окупације.

Србија је слободарска земља. Увек била, увек ће и остати- написала је Брнабић на Иксу.

Ана Брнабић кућа
Извор:
Ало
Пише:
Дневник
