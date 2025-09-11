overcast clouds
21°C
11.09.2025.
Нови Сад
eur
117.16
usd
100.1368
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) УПОЗНАЈТЕ НИЕЛУ, НОВУ ЧЛАНИЦУ АЛБАНСКЕ ВЛАДЕ Није жена већ вештачка интелигенција и контролисаће овај ресор

11.09.2025. 17:09 17:21
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Коментари (0)
rama
Фото: TANJUG/ FOTO STA/ Daniel Novakovič

ТИРАНА: Премијер Албаније Еди Рама представио је данас новог члана свог кабинета, бота генерисаног вештачком интелигенцијом.

Зове се Диела, што на албанском значи "сунце" и биће задужена за управљање и додељивање свих јавних тендера у којима влада потписује уговоре са приватним компанијама за различите пројекте, преноси Ројтерс.

"Диела је први члан кабинета који није физички присутан, већ га је виртуелно створила вештачка интелигенција. Она ће помоћи да Албанија постане земља у којој су јавни тендери 100 одсто без корупције", рекао је Рама.

Влада није пружила детаље о томе какав би људски надзор могао постојати за Диелу, нити се осврнула на ризике да би неко могао да манипулише ботом са вештачком интелигенцијом.

диела
Фото: printscreen/e-albania

Диела је првобитно покренута почетком ове године као виртуелни асистент са вештачком интелигенцијом на платформи е-Албанија, помажући грађанима и предузећима да добију државна документа.

Обучена у традиционалну албанску одећу, она пружа помоћ путем гласовних команди и издаје документа са електронским печатима, смањујући бирократска кашњења.

еди рама АИ чет бот вештачка интелигенција албанија
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
УЛАГАЊА У ВЕШТАЧКУ ИНТЕЛИГЕНЦИЈУ ДОНЕЛА ПРЕОКРЕТ Суоснивач Оракла Лари Елисон престигао Маска и постао најбогатији човек на свету
Youtube prinstcrin/Bloomberg Television

УЛАГАЊА У ВЕШТАЧКУ ИНТЕЛИГЕНЦИЈУ ДОНЕЛА ПРЕОКРЕТ Суоснивач Оракла Лари Елисон престигао Маска и постао најбогатији човек на свету

10.09.2025. 19:18 19:24
Волим
0
Коментар
0
Сачувај