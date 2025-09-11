(ФОТО) УПОЗНАЈТЕ НИЕЛУ, НОВУ ЧЛАНИЦУ АЛБАНСКЕ ВЛАДЕ Није жена већ вештачка интелигенција и контролисаће овај ресор
ТИРАНА: Премијер Албаније Еди Рама представио је данас новог члана свог кабинета, бота генерисаног вештачком интелигенцијом.
Зове се Диела, што на албанском значи "сунце" и биће задужена за управљање и додељивање свих јавних тендера у којима влада потписује уговоре са приватним компанијама за различите пројекте, преноси Ројтерс.
"Диела је први члан кабинета који није физички присутан, већ га је виртуелно створила вештачка интелигенција. Она ће помоћи да Албанија постане земља у којој су јавни тендери 100 одсто без корупције", рекао је Рама.
Влада није пружила детаље о томе какав би људски надзор могао постојати за Диелу, нити се осврнула на ризике да би неко могао да манипулише ботом са вештачком интелигенцијом.
Диела је првобитно покренута почетком ове године као виртуелни асистент са вештачком интелигенцијом на платформи е-Албанија, помажући грађанима и предузећима да добију државна документа.
Обучена у традиционалну албанску одећу, она пружа помоћ путем гласовних команди и издаје документа са електронским печатима, смањујући бирократска кашњења.