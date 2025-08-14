ГЛАВНИ ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ ВИШЕГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У БЕОГРАДУ НЕНАД СТЕФАНОВИЋ ПОРУЧИО: Очекујем хитну идентификацију и привођење насилника, биће процесуирани
БЕОГРАД: Главни јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Београду Ненад Стефановић поручио је данас да од полиције очекује хитну идентификацију свих који су учествовали у синоћњим нередима, њихово хапшење и привођење тужилаштвима где ће бити, како је рекао, процесуирани у складу са законом.
"Од полиције очекујем хитну идентификацију свих насилника, њихово хапшење у кратком временском року и привођење надлежним тужилаштвима, где ће бити процесуирани у складу са законом. Такође, апелујем на све грађане Србије да поштују Устав и законе Србије", казао је Стефановић обраћајући се медијима.
Стефановић је поручио да ће агресивно, насилничко понашање које је синоћ испољено на улицама Београда бити кажњено у складу са законом.
"Насиљу се мора стати на крај. Сва лица која су синоћ злоупотребила право на мирно окупљање на непријављеним јавним скуповима и извршила кривична дела биће брзо идентификована, лишена слободе те процесуирана због насилничког понашања, ремећења јавног реда и мира, позивања на насилну промену уставног уређења, због ограничавања слободе кретања, напада на припаднике полиције и представнике других државних органа", нагласио је.
Стефановић је истакао да ће свако ко је предузео инкриминисане радње бити ухапшен и процесуиран.
Како је додао, и Одељење за борбу против високотехнолошког криминала ВЈТ у Београду наложиће полицији да иденфитикује сва лица која су путем друштвених мрежа позивала на насиље у циљу утврђивања њихове кривичне одговорности.
"Више јавно тужилаштво у Београду је већ упозорило да постоји нулта толеранција на насиље на улицама главног града. Због тога истичем да насилничко понашање, вандализам и терорисање грађана неће остати некажњени, а посебно не када се врше над полицијским службеницима који су задужени да обезбеђују јавни ред и мир", закључио је Стефановић.
Стефановић је апеловао на грађане и да се уздрже од било каквог вршења насиља, поготово насиља према припадницима државних органа, полицијским службеницима, као и од ремећења јавног реда и мира.
У супротном, како је рекао, биће процесуирани и биће утврђена њихова одговорност у складу са законима Србије.