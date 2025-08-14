clear sky
33°C
14.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1724
usd
100.2759
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ГЛАВНИ ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ ВИШЕГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У БЕОГРАДУ НЕНАД СТЕФАНОВИЋ ПОРУЧИО: Очекујем хитну идентификацију и привођење насилника, биће процесуирани

14.08.2025. 12:27 12:28
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Коментари (0)
2
Фото: TANJUG/ ANA PAUNKOVIĆ

БЕОГРАД: Главни јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Београду Ненад Стефановић поручио је данас да од полиције очекује хитну идентификацију свих који су учествовали у синоћњим нередима, њихово хапшење и привођење тужилаштвима где ће бити, како је рекао, процесуирани у складу са законом.

"Од полиције очекујем хитну идентификацију свих насилника, њихово хапшење у кратком временском року и привођење надлежним тужилаштвима, где ће бити процесуирани у складу са законом. Такође, апелујем на све грађане Србије да поштују Устав и законе Србије", казао је Стефановић обраћајући се медијима.

Стефановић је поручио да ће агресивно, насилничко понашање које је синоћ испољено на улицама Београда бити кажњено у складу са законом.

"Насиљу се мора стати на крај. Сва лица која су синоћ злоупотребила право на мирно окупљање на непријављеним јавним скуповима и извршила кривична дела биће брзо идентификована, лишена слободе те процесуирана због насилничког понашања, ремећења јавног реда и мира, позивања на насилну промену уставног уређења, због ограничавања слободе кретања, напада на припаднике полиције и представнике других државних органа", нагласио је.

Стефановић је истакао да ће свако ко је предузео инкриминисане радње бити ухапшен и процесуиран.

Како је додао, и Одељење за борбу против високотехнолошког криминала ВЈТ у Београду наложиће полицији да иденфитикује сва лица која су путем друштвених мрежа позивала на насиље у циљу утврђивања њихове кривичне одговорности.

"Више јавно тужилаштво у Београду је већ упозорило да постоји нулта толеранција на насиље на улицама главног града. Због тога истичем да насилничко понашање, вандализам и терорисање грађана неће остати некажњени, а посебно не када се врше над полицијским службеницима који су задужени да обезбеђују јавни ред и мир", закључио је Стефановић.

Стефановић је апеловао на грађане и да се уздрже од било каквог вршења насиља, поготово насиља према припадницима државних органа, полицијским службеницима, као и од ремећења јавног реда и мира.

У супротном, како је рекао, биће процесуирани и биће утврђена њихова одговорност у складу са законима Србије.

Ненад Стефановић
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај