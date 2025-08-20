ГРАЂАНИ НЕЋЕ ВИШЕ ДА ТРПЕ НАСИЉЕ На 50 места у Србији народ се данас окупља у знак протеста против блокада
20.08.2025. 08:06 08:18
Грађани Србије окупљају се данас против блокада на 50 места у нашој земљи.
Народ, како преноси Курир, неће више да трпи терор блокадера, свакодневно насиље и блокаду нормалног живота. Блокадери, пише Курир, нападају сваког ко не мисли као они, а грађанима је, очигледно, тога доста. Грађани, преноси Курир, хоће да се врате нормалном животу, хоће да раде, да се крећу без ограничења.
Блокадери, подсећа Курир, нападају полицију, уништавају и руше свередом, ограничавају кретање грађанима, вређају и нападају сваког ко се не слаже са њиховим мишљењем.