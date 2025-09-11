ГРАДСКИ НАПРЕДЊАЦИ ОШТРО РЕАГОВАЛИ: Ђилас ишао у Стразбур да би му Пицула, и остали којима смета јака и суверена Србија, помогли да се без избора дочепа власти и поткрада државни буџет
Градски одбор СНС огласио се поводом срамног одласка опозиције у Брисел. Њихово саопштење преносимо у целости.
-Драган Ђилас, један од 12 апостола уништења Србије, који је патентирао умеће баснословног богаћења преко исисавања новца из државног буџета, буџета локалних самоуправа и јавних предузећа, иде у Стразбур да моли европске политичаре да уведу санкције Србији. И поносан на своје антидржавно деловање, он напада осведоченог родољуба Милоша Вучевића, који је као министар одбране и председник Владе Србије допринео јачању Србије, и њеном економском успону.
Уместо што изиграва дежурну тужибабу, Ђилас грађанима треба да објасни како то да, од када није на власти, не може преко ноћи да заради 619 милиона евра? Да ли је његов машински мозак, престао да буде машина за прављење пара, чим је остао без могућности да узима новац из џепова грађана? И треба да им објасни како то да никада није осудио дивљање Куртијевог режима над Србима на Косову и Метохији, да никада није осудио стварање антисрпског војног савеза који праве Тирана, Загреб и Љубљана, нити је осудио антисрпску кампању Тонина Пицуле, који је по сопственом признању учествовао у прогону српског народа у операцији Олуја?
Исто тако Ђилас треба да објасни да ли је у Стразбур ишао да би му Пицула, и остали којима смета јака и суверена Србија, помогли да се на улици, без избора дочепа власти, да би поново могао да черупа и поткрада државни буџет? Да отима новац грађана и гура гура га у своје џепове, или пребацује на рачуне на егзотичним дестинацијама?
Аплауз, о ком Ђилас говори, није морао да буде јаван. И он и ми знамо да се Ђилас одувек радовао сваком акту међународне заједнице које је био против Србије. Радовао се некад, радује се данас, радоваће се увек! Слаба Србија за њега представља прилику да поново активира машину за отимање народних пара, и рад по диктату страних моћника.
И зато напада Милоша Вучевића. Зато што зна да се Милош Вучевић бори за снажну, самосталну и суврену Србију, у којој грађани бирају своју Владу, а не бирократе из Стразбура и Брисела и стране амбасаде.
Пошто никад није волео ни разумео своју државу, Ђилас не може да разуме да Вучевић као бивши председник Владе, у складу са проценама надлежних служби има право на обезбеђење.
Милош Вучевић ће наставити да се бори за интересе грађана Србије, а Ђилас ће се као и увек борити само за свој џеп- наводи се у саопштењу.