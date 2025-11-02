overcast clouds
ХАОС ИСПРЕД СКУПШТИНЕ, БЛОКАДЕРИ ПОКУШАЛИ ДА УПАДНУ У "ЋАЦИЛЕНД": Бацају бакље, флаше и каменице (ВИДЕО)

02.11.2025. 21:32 21:59
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Kurir.rs
TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ/bs
Фото: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ/bs

У Београду се вечерас испред Народне скупштине окупила група блокадера која покушава да изазове хаос. Бацали су топовске ударе, бакље, каменице и флаше, док је полиција присутна у великом броју.

БЕОГРАД: Неколицина блокадера окупила се вечерас на платоу испред Народне скупштине, где покушавају да изазову хаос.

Наиме, окупљени блокадери бацали су топовске ударе, бакље, каменице и флаше, а на лицу места налази се велики број полиције.

Блокадери покушали да упадну у "Ћациленд"

Према последњим информацијама, део блокадера покушао је да упадне у "Ћациленд", али полиција их је у томе спречила.

 

Бацају каменице, бакље и флаше, a kордон полиције налази се на лицу места. 

 

Kurir.rs

Вести Политика
