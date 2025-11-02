ХАОС ИСПРЕД СКУПШТИНЕ, БЛОКАДЕРИ ПОКУШАЛИ ДА УПАДНУ У "ЋАЦИЛЕНД": Бацају бакље, флаше и каменице (ВИДЕО)
У Београду се вечерас испред Народне скупштине окупила група блокадера која покушава да изазове хаос. Бацали су топовске ударе, бакље, каменице и флаше, док је полиција присутна у великом броју.
БЕОГРАД: Неколицина блокадера окупила се вечерас на платоу испред Народне скупштине, где покушавају да изазову хаос.
Наиме, окупљени блокадери бацали су топовске ударе, бакље, каменице и флаше, а на лицу места налази се велики број полиције.
Blokaderski fašisti su večeras ponovo pokušali da zapale žive ljude, samo zato što su se drznuli da misle drugačije od njih i što su dovoljno hrabri da se bore za svoja prava, za mir, stabilnost, za Srbiju. Blokaderi koji su večeras došli ispred Pionirskog parka sa namerom da… pic.twitter.com/c6tKLchgq6
Блокадери покушали да упадну у "Ћациленд"
Према последњим информацијама, део блокадера покушао је да упадне у "Ћациленд", али полиција их је у томе спречила.
Бацају каменице, бакље и флаше, a kордон полиције налази се на лицу места.
