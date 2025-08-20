scattered clouds
”ХЕЛЕЗ ПРИЗИВА ХАОС У БЕОГРАДУ” Козарев: Отворен напад на Србију

20.08.2025. 19:58
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
БЕОГРАД: Генерални секретар Министарства спољних послова Србије Душан Козарев изјавио је данас да су недавне изјаве министра одбране Босне и Херцеговине Зукана Хелеза отворен напад на Србију и њене грађане.

Према његовим речима, неодговорне и крајње непримерене изјаве министра одбране Босне и Херцеговине Зукана Хелеза, које је изнео у емисији на подгоричкој телевизији Е, по принципу су "Што је баби мило, то јој се и снило".

"Реч је о нескривеном и потпуно отвореном нападу на Србију и њене грађане, и истовремено најгрубље мешање у унутрашња питања Србије. Уместо да се бави безбедношћу сопствене државе, Хелез призива хаос у Београду и прижељкује да Србија буде гурнута у НАТО против воље сопственог народа", рекао је Козарев у објави на друштвеној мрежи Икс.

Хелез је, коментаришући актуелну ситуацију у Србији рекао да сценарији на улицама представљају наду за слом политике Београда и да би идеално решење било довођење на власт у Србији оних политичких снага које би земљу увеле у НАТО, чак и по цену грађанских сукоба.

"То што министар једне суседне земље отворено подржава насилнике и рушитеље институција у Србији, сведочи о степену очаја и немоћи оних којима је слободна и независна Србија трн у оку. Јасно је сада свима да смо на мети оркестриране кампање оних који би желели да виде нашу земљу ослабљену и подељену - али им тај сан никада неће бити остварен", истакао је Козарев.

Козарев је оценио да ће Србија, како каже, захваљујући политици председника Александра Вучића, а упркос жељама Хелеза и њему сличних, наставити да чува своју самосталност и свој мир.

"Они који прижељкују грађанске сукобе у Србији само откривају своје право лице - лице политичких мрзитеља и слуга туђих интереса. Ове срамотне Хелезове речи упозорење су свим грађанима региона шта заправо прижељкује део политичких кругова - нестабилност, насиље и рат. Србија је довољно јака да такве планове осујети", закључио је Козарев.

Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
