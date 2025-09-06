"ИМАЛИ СМО САЗНАЊА ДА ЋЕ ДОЋИ ДО НАПАДА" Огласио се директор полиције поводом инцидената у Новом Саду "Полиција је била и више него стрпљива"

- Ми смо више пута упозорили све оне који су се окупљали испред кордона полиције да не насрћу, да не покушавају ништа, јер ће полиција интервенисати. При крају окупљања добили смо оперативна сазнања од наших људи да је могуће да ће доћи до напада на полицију - рекао је директор полиције Драган Васиљевић.

Како каже, упозорили су све и скренули пажњу да потенцијално може доћи до инцидената.

- Наша сазнања су била тачна. Зато овом приликом желим да поручим свим грађанима Србије да полиција ради свој посао и вечерас и месецима иза нас, били смо и више него стрпљиви, чували смо јавни ред и мир, али смо дошли у ситуцију да више не можемо, а да не интервенишемо, јер смо угрожени и ми и институације које чувамо. Сви грађани морају да знају да морају да поштују законе и прописе ове земље - нагласио је Васиљећ.

Фото: Tanjug / MILOŠ MILIVOJEVIĆ

За крај, директор полиције је позвао грађане да сва окупљања буду у складу са законом и мирна и да не угрожавају права других.

Подсетимо, протест у Новом Саду почео је у 19 сати, а студенти у блокади позвали су окупљене да крену ка Филозофском факултету.

Председник Србије Александар Вучић говорио је из комадног центра о инцидентима у Новом Саду.

Министарство унутрашњих послова саопштило је вечерас да је дошло до сазнања да "учесници непријављеног скупа у Новом Саду имају намеру да нападну полицију која се налази испред Филозофског факултета и Факултета за спорт и физичко васпитање у овом граду".