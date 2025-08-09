ИСКАЗАЛИ СУ ПРЕЗИР ПРЕМА ЗАСТАВИ КОЈА ЈЕ НАШ ЗАЈЕДНИЧКИ СИМБОЛ Маја Гојковић оштро о акцији блокадера на Лиману
Акција неформалне групе грађана "Збор" на Лиману током које су прекречене српске тробојке на фасадама зграда наишла не на оштру осуду председнице Покрајинске владе Маје Гојковић.
"Данас се у Новом Саду догодио невероватан скандал, јер је група професионалних блокадера уклањала заставе Републике Србије на Лиману, тако што су јавно фарбом прекривали тробојке", навела је Гојковић у саопштењу.
Како је додала тиме су "јасно показали своје политичке намере, повредили углед државе, јавно се ругали осећају припадности нашој земљи и исказали презир према застави која је наш заједнички симбол".
"Очекујем да надлежни органи поступе по закону и идентификују починиоце, јер оно што је јутрос учињено није само слика и прилика блокадера, већ и опасан чин повреде осећаја сваког од грађана Новог Сада који воли овај град и државу", поручила је председница Покрајинске владе Маја Гојковић.