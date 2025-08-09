clear sky
ИСКАЗАЛИ СУ ПРЕЗИР ПРЕМА ЗАСТАВИ КОЈА ЈЕ НАШ ЗАЈЕДНИЧКИ СИМБОЛ Маја Гојковић оштро о акцији блокадера на Лиману

09.08.2025. 16:47 16:56
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Дневник/ С. Шушњевић

Акција неформалне групе грађана "Збор" на Лиману током које су прекречене српске тробојке на фасадама зграда наишла не на оштру осуду председнице Покрајинске владе Маје Гојковић.

"Данас се у Новом Саду догодио невероватан скандал, јер је група професионалних блокадера уклањала заставе Републике Србије на Лиману, тако што су јавно фарбом прекривали тробојке", навела је Гојковић у саопштењу.

Како је додала тиме су "јасно показали своје политичке намере, повредили углед државе, јавно се ругали осећају припадности нашој земљи и исказали презир према застави која је наш заједнички симбол".

"Очекујем да надлежни органи поступе по закону и идентификују починиоце, јер оно што је јутрос учињено није само слика и прилика блокадера, већ и опасан чин повреде осећаја сваког од грађана Новог Сада који воли овај град и државу", поручила је председница Покрајинске владе Маја Гојковић.

маја гојковић реаговање збор лиман
Вести Политика
