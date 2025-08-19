broken clouds
ИЗБОРИ ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ Убедљива победа кандидата СНС-а

19.08.2025. 12:06 12:12
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
избори
Фото: Дневник

На изборима за 34 савета месних заједница на територији Града Сремска Митровица, кандидати Српске напредне странке остварили су убедљиву победу, саопштио је на друштвеним мрежама градоначелник Сремске Митровице и координатор Градског одбора СНС Бранислав Недимовић.

Од укупно 34 савета, победа је остварена у 32 месне заједнице. Када се резултати претворе у број мандата, од 170 новоизабраних чланова савета, чак 159 су кандидати СНС.

Посматрано према гласовима, од 10.282 важећа листића, кандидати СНС освојили су 9.420, односно 90,2 одсто. Сви остали заједно добили су 1.025 гласова или 9,8 одсто Другим речима – СНС је освојио 10 пута више гласова у односу на све остале листе заједно, истичу митровачки напредњаци.

 

