ЈАСНО ЈЕ КО НУДИ РАД, СТАБИЛНОСТ И РАЗВОЈ, А КО УНИШТАВА СВОЈУ ЗЕМЉУ Месаровић: "Блокадери неми, јер немају ни план, ни програм, ни визију" ПАЛЕ СУ МАСКЕ
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић истакла је да су студенти блокадери одбијањем дијалога са председником Србије још једном показали, како је рекла, своје право лице.
-Студенти блокадери су још једном показали своје право лице. Показали су да њих не занима дијалог, да немају ни план ни програм, већ да је њихова једина политика блокирај, ударај, запали. Експресно су одбили позив председника Александра Вучића на дијалог, пред свим камерама, пред очима целе Србије! Панично су побегли од онога за шта су се сами, тобож, залагали. Побегли су од позива да народу презентују свој програм, да кажу како виде будућност Србије. Неће се народ најести хлеба од њихових мрзилачких кампања на друштвеним мрежама и блокадерско-тајкунским медијима. То је свима јасно. Као што је сада јасно да они ништа друго и немају да понуде - навела је Месаровић на Инстаграму.
Сами су, како је рекла Месаровић, тражили дијалог и разговор, оптуживали државу да је нема, а председника да не сме са њима на дуел пред камерама.
-И шта ћемо сад? Општа бежанија!? Нити одговора на питања зашто су нам девет месеци блокирали и уништавали живот у Србији, зашто су претворили факултете у полигон политичких игара, а улице у попришта крвавих обрачуна са политичким неистомишљеницима? Нема одговора ни на питања како то они виде будућност Србије, за шта се боре ако се занемаре мржња, хаос и насиље. Остали су неми, јер немају ни план, ни програм, ни визију! Пале су све маске! Јасно је ко нуди рад, стабилност и развој, а ко уништава своју земљу!Зато Србија снажно иде путем који су трасирали председник Александар Вучић и Српска напредна странка на челу са Милошем Вучевићем – путем јединства, снаге и сигурне будућности за све наше грађане! Србија не сме да стане - поручила је Месаровић.